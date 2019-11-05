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苗栗嘉志閣粄仔節 邀大夥10日「過庄吃粄」

嘉盛社區的粄仔米食年年推陳出新，創新製作了色彩繽紛的菜包、湯圓、漉湯糍等「五行粄仔」。（記者彭健禮攝）

嘉盛社區的粄仔米食年年推陳出新，創新製作了色彩繽紛的菜包、湯圓、漉湯糍等「五行粄仔」。（記者彭健禮攝）

2019-11-05 10:54:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節，將於10日在五文昌廟前廣場登場，主辦單位嘉盛社區發展協會表示，當天除準備有客家粄仔供品嚐、粄仔販售及社區表演，還有湯圓DIY、挑米大考驗、背米跳高樂等趣味競賽，歡迎大家一起來「過庄吃粄」。

嘉盛社區的粄仔米食年年推陳出新，創新製作了色彩繽紛的菜包、湯圓、漉湯糍等「五行粄仔」。（記者彭健禮攝）

嘉盛社區的粄仔米食年年推陳出新，創新製作了色彩繽紛的菜包、湯圓、漉湯糍等「五行粄仔」。（記者彭健禮攝）

苗栗市長邱鎮軍表示，嘉志閣粄仔節已是苗栗市在地重要文化活動，公所會持續協助辦理，也將透過輔導，讓粄仔米食成為苗栗市的特色伴手禮。

嘉盛社區的粄仔米食年年推陳出新，創新製作了色彩繽紛的菜包、湯圓、漉湯糍等「五行粄仔」。（記者彭健禮攝）

嘉盛社區的粄仔米食年年推陳出新，創新製作了色彩繽紛的菜包、湯圓、漉湯糍等「五行粄仔」。（記者彭健禮攝）

嘉盛社區一帶古名「嘉志閣」，早年良田交迭，是苗栗市的穀倉，至今仍保有傳統農村風貌，社區結合在地農產，舉辦嘉志閣客家粄仔節，推廣客家米食。

苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節，將於10日在五文昌廟前廣場登場，歡迎大家一起來「過庄吃粄」。（記者彭健禮攝）

苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節，將於10日在五文昌廟前廣場登場，歡迎大家一起來「過庄吃粄」。（記者彭健禮攝）

社區發展協會理事長劉秀蘭說，嘉盛社區主要以生產稻米為主，但並沒有以稻米為品盤的商品，因此舉辦粄仔節，除了傳承傳統客家米食製作技藝，也希望將社區的一級產業「米」，推展到六級產業，提升在地經濟發展、改善農家生活。

社區的粄仔米食年年推陳出新，除蘿蔔粄、發粄等傳統粄仔，還創新製作了色彩繽紛的菜包、湯圓、漉湯糍等「五行粄仔」，今年以「懷舊米包」為主題，圓圓的米包，內餡包紅豆沙，是客家人早年在中秋節吃的月餅，吃了讓人感受幸福甜蜜滋味。

協會總幹事張永昌說，「五行粄仔」創作發想來自五文昌廟廟名與建築，將寺廟的黃色屋頂、紅色柱子、黑色供桌及綠色、紫色畫樑等元素，運用薑黃、竹碳、紫心地瓜、紅麴、抹茶粉等天然食材，搭配金、木、水、火、土「五行」理念製成，好看、好吃，更符合現代養生觀。活動詳情可上臉書「苗栗市嘉盛社區」粉絲團查詢。

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