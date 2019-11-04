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首頁　>　苗栗縣

卓蘭自來水白濁如「洗米水」 台水允諾增設2排氣閥改善

今早協調會上，卓蘭鎮民向台水反映用水濁度及石灰質等問題。（記者鄭名翔翻攝）

今早協調會上，卓蘭鎮民向台水反映用水濁度及石灰質等問題。（記者鄭名翔翻攝）

2019-11-04 20:48:39

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮內灣、上新里居民反映，近期自來水質呈白濁色，且疑石灰質過高，讓鎮民抱怨連連，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮與台灣自來水公司今早與鎮民共開協調會，台水表示，水質硬度檢測皆符合標準，另本月底前則會增設2處排氣閥改善水質濁度，明年則將編列4000萬元汰換雙連地區老舊管線。

卓蘭鎮長詹錦章表示，近期陸續有鎮民反映自來水混濁，猶如洗米水，再加上當地地下水層內包括石灰質等礦物質含量較高，擔心影響健康。

台水公司第4區管理處長蕭淑貞表示，因高壓送水過程氣泡釋出，才讓流出的水色看起來較混濁，靜置一段時間後就會恢復清澈，而台水近期也將增設兩處排氣閥，使空氣在水管內可先排出，預計本月底完工。

至於石灰質過高疑慮，蕭處長解釋，卓蘭淨水廠於2012年增設軟化設備後，水質硬度皆降至符合標準值的每公升200毫克以下，檢測水質濁度不良地區的用水也符合標準，未來會持續監控淨水效能。

另，鎮內部分地區自來水管線老舊，常發生「爆管」問題，台水也承諾，明年編列4000萬元汰換坪林里雙連國小附近路段的地下管線，預計總長約4.9公里，明年10月底前完工，確保穩定供水及品質。

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、卓蘭鎮長詹錦章與近百里民，與台水舉行協調會，共商當地用水品質問題解決方案。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、卓蘭鎮長詹錦章與近百里民，與台水舉行協調會，共商當地用水品質問題解決方案。（記者鄭名翔翻攝）

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