品東方美人茶、訪頭份後花園 流東社區擺茶席、美食迎賓

2019-09-03 16:42

［記者鄭名翔／苗栗報導］為了推廣頭份東方美人茶及後花園觀光特色，苗栗縣頭份市流東社區發展協會將於9月7、8日假流東生活廣場舉辦「流東客家農村市集─柚來找茶趣」活動，現場不僅擺茶席讓遊客品茶道地東方美人茶，還有地方藝文表演、兒童寫生比賽，歡迎各地民眾到田野間，品茶香、尋訪頭份後花園之美。

流東社區發展協會總幹事吳梅蘭說，活動當天有地方志工、阿公、阿婆手做的客家美食料理、在地農特產品，還有地方藝文表演，更邀請到蘇維拉莊園董事長蘇盛泉吹排笛演奏為大家助興，同時配合苗栗縣中港溪清流文化協會的教育生態活動，精彩可期。

吳梅蘭說，茶產業不僅是頭份重要產業，更是在地文化代表，但近年來農村年輕人力外流，許多茶園不得不休耕，因此協會近來積極推動茶園復耕運動，協助青農回歸認養茶園，並由資深茶農協助耕作，期盼能延續頭份茶產業的榮景。

流東里長鄧渙賢說，這個活動已延續9年，除了讓人認識客家在地文化的流東大院，也希望讓遊客看見頭份後花園內茶園及各個美景，搭配農村再生計畫打造埤塘，復育在地生態，從人文產業與自然觀光串聯，活絡地方發展。

此外，中港溪清流文化協會也在賴家三合院舉辦童玩DIY、蝴蝶生態導覽、白衫彩繪等親子活動，在地耆老說，當地水源清澈，種植食草、蜜源植物等，蝴蝶生態豐富，除了斑蝶、鳳蝶、還有保育類的黃賞鳳蝶，歡迎各地大、小朋友一同來賞蝶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法