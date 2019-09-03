竹南戰備月台部分拆除 鎮公所拚明年中拓寬公義路

2019-09-03 13:14

［記者鄭名翔／苗栗報導］台灣鐵路苗栗縣竹南火車站北側軍用戰備月台，因凸出於東側公義路、緊鄰清寧陸橋，使得原本8米寬道路縮減至3.9米寬，形成瓶頸道路難以會車，造成交通不便，經立法委員陳超明、竹南鎮公所與台鐵、國防部協商5年，決議拆除1/3月台改善道路，今早正式動工，公所力拚於明年中完成拓寬。

竹南火車站旁的戰備月台，土地為台鐵所有、國防部租用，原為國軍闢建用於裝甲車運輸及裝載，但現今實用功能較低，且該址佔據公義路近半路幅，使得許多通往清寧陸橋、竹南科學園區等上、下班通勤族行經該路段時，無法會車，不僅交通大打結，也常衍生事故，地方陳情聲浪不斷，盼能「還路於民」。

陳超明表示，歷經5年時間，與鎮公所、台鐵、國防部不斷協調，今年終獲國防部同意拆除1/3月台，保留5米月台作業寬度供單股道維持軍運，台鐵也同意出租土地予鎮公所用於拓寬道路及綠美化，地方期待已久的工程終於今早正式動工，相信不僅能提升交通安全，更能帶動地方發展。

「公義路路段道路改善暨環境綠美化工程」今年獲內政部前瞻計畫核定1845萬，其中950萬由台鐵代辦進行軌道、電桿、電力配置遷移工程，其餘895萬則由鎮公所執行月台復舊、道路拓寬、新增鐵路圍籬等，預計將道路拓寬達8米雙線道，解決交通瓶頸問題。

竹南鎮長方進興指出，現階段先由台鐵進行前期作業，待相關軌道、電桿、電力配置遷移後，鎮公所將即刻進場施作，屆時將會加緊趕工，力拚於明年中完成，還給鎮民舒適安全通行環境。

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