角逐苗栗山線立委 徐定禎正式入民進黨

2019-09-02 13:58

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立委選戰被民進黨視為艱困選區，上月才陸續決定徵召縣議員羅貴星出征第一選區海線立委由縣議員羅貴星，第二選區山線立委則由前頭份市長徐定禎入黨角逐，今日民進黨苗栗縣黨部杜文卿召開臨時執評委審議徐定禎入黨案，全數無異議通過徐的入黨申請，並將團結縣內資源，協助徐打贏明年選戰。

杜文卿表示，過去綠營立委人選遲遲「難產」，縣黨部多次堅決向黨中央表示，因涉及不分區立委的政黨票，因此必須要由黨內同志出戰，才能凝聚眾人向心力，代表黨內整合團結。

徐定禎去年以無黨籍獲民進黨禮讓，挑戰爭取連任的國民黨籍縣長徐耀昌失利，但也順勢打開全縣知名度，此次布局苗栗山線立委，傳出民進黨中央曾多次詢問徐定禎，但皆被他婉拒，再加上縣黨部對於徐非黨員有異議，因此人選遲無法定案。

徐定禎曾說，去年縣長選戰讓他元氣大傷，家人皆不支持他再戰立委，也曾向黨中央推薦兩名合適人選，但最後仍不了了之，在遲無人選表態，且經過黨秘書長羅文嘉多次當面勸進，徐定禎才同意加入民進黨出戰。

儘管徐定禎認為，自己本身綠營色彩濃厚，入不入黨對選情皆無影響，但尊重縣黨部意見，且為了守護台灣自由民主價值、也全力協助蔡英文連任，因此選擇入黨參選。

今日民進黨苗栗縣黨部召開臨時開執評委會議審核徐定禎入黨案，經討論後各與會執評委一致無異議通過徐入黨申請，杜文卿表示，將會全力支持黨籍參選人，團結縣內資源，共同打贏明年選戰。

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