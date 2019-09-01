苗縣銅鑼九湖社區鬥魚選美 社區風味餐免費嘗

2019-09-01 16:03

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉九湖社區，近年來極力復育台灣原生種蓋斑鬥魚有成，將於14、15日舉辦九湖鬥魚節暨文化產業推廣活動，安排蓋斑鬥魚生長及特性課程及實地解說和研討的課程，還有鬥魚選美等活動，盼生態保育往下扎根。

銅鑼鄉九湖社區發展協會理事長張天福指出，九湖地區是蓋斑鬥魚原產地，60多年前的八七水災流失，經過地方努力復育成功，蓋斑鬥魚成魚1天可吃掉600隻蚊子幼蟲孑孓，居家能抑制蚊子孳生、防治登革熱，既環保也有觀賞等用途，社區內設有台灣原生種蓋斑鬥魚復育場進行復育，飼養蓋斑鬥魚已蔚為風氣。

張天福說，今年的鬥魚節，14日在九湖社區活動中心及九湖蓋斑鬥魚復育場，舉行蓋斑鬥魚生長及特性的課程及實地解說和研討的課程，歡迎大家踴躍報名。

15日上午9點到下午4點則在銅鑼鄉九湖村九湖莊餐廳前廣場，舉辦蓋斑鬥魚比賽，分成選美、選大（長）、選今年生幼魚活力3組。

社區特別製作鬥魚魚型紅粄模型，讓參與民眾了解在地農村的文化，並有菊花養生雞湯、客家鹹湯圓、客家蘿蔔糕等社區風味餐免費品嘗。

張天福說，今年農村再生執行計畫邀請到3D彩繪老師魏榮欣幫社區繪製蓋斑鬥魚圖景，正繪製中，完成後將成為社區新亮點，報名專線：0911-850169。

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