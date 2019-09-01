嚇死人！男假冒刑警超商強行取貨 還「開箱」取彈試射

2019-09-01 00:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕基隆市29歲黃姓男子，喜歡玩槍，並透過網購道具槍彈，加以改造；但他在取貨的便利超商沒錢支付網購的道具槍彈，竟假冒刑警威嚇店員，當場「開箱」取出裡頭子彈，裝入身上已改好的手槍內，在店內開槍試射，趁店員飽受驚嚇之際，取走包裹逃逸。黃男也因猖狂行徑，被警方循線查獲，並被苗栗地檢署依假冒公務人員加重詐欺、槍砲罪嫌起訴。

檢警調查，黃男喜歡玩槍，於2017年10月間，開車在基隆市，持空氣槍裝填鋼珠BB彈，朝車外射擊，擊破他人車窗；黃男後因詐欺案被通緝，他輾轉躲到苗栗縣，並透過網路購買道具槍彈，作為改造槍枝的零件。

黃男向賣家下單後，配送到苗栗縣苗栗市1家便利超商，因是貨到付款，商品加上運費需1萬400元；他於6月16日下午2點半許，到該家超商取貨時沒錢支付，拿出台灣基隆地方檢察署拘票的第三聯（當事人存根聯）給店員看，告知店員他是拘票上記載的偵查佐，稱包裹裡有違禁物品，要取回偵辦。

黃男見店員猶豫，乾脆搶過包裹，當著店員的面拆開，邊拆邊說「你知道這裡頭是什麼東西嗎？」當店員見到包裹裡頭是一把手槍及數發子彈，大為吃驚。不料，黃男接著掏出隨身攜帶的另一把手槍，將包裹裡的子彈，裝入彈匣，然後朝地面射擊一發。

瞬間的槍聲，更讓店員飽受驚嚇；黃男也趁隙，將擊發的彈殼及包裹取走，搭乘計程車逃逸。警方獲報後，循線於當天晚間8點40分許，在頭份市1間出租套房將黃男逮捕。

警方並當場查扣槍管已貫通的改造手槍1支、槍管未貫通的手槍1支、改造子彈10顆、彈殼4顆及彈簧1條、撞針含小彈簧2條、火藥，與砂輪鑽子、鑽頭、尖嘴鉗、螺絲起子、銼刀、鐵鎚等工具。

警方將黃男改造的槍枝送驗，其中槍管已貫通的改造手槍具殺傷力，採樣測試3顆改造子彈，其中2顆可擊發具殺傷力。檢方認為，黃男涉違反槍砲彈藥刀械管制條例及假冒公務員身分加重詐欺罪嫌，依法將他起訴。

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