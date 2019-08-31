控18歲表哥強抱磨蹭 7歲女：身上沾到黏黏的東西

2019-08-31 20:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣7歲女童向媽媽吐露，兩度遭同住的18歲表哥強行從後方抱住磨蹭，身上沾到軟軟黏黏的東西；女童媽媽報警提告外甥涉嫌對未滿14歲幼女強制猥褻。不過，檢方調查發現，女童無法清楚指訴、說詞矛盾，加上女童表哥全部否認，基於罪疑唯輕，認罪嫌不足、不起訴。

檢警調查，女童來自大家庭，與表哥共同居住；女童向媽媽吐露，今年4月8日、13日，表哥趁家裡沒有其他人在時，不顧她反對，分別在一樓客廳後方房間的電腦桌前、客廳電視前，強行由她背後抱住她磨蹭，使她身上沾到軟軟黏黏的東西

因女童媽媽知道外甥賦閒在家，她也發現外甥三不五時會看A片自慰，懷疑女兒遭外甥強制猥褻，報警提告。

不過，女童陳述，表哥抱著她磨蹭時，有穿褲子，衣服也沒有脫下來，卻自稱身上有沾到軟軟黏黏的東西，讓檢察官覺得矛盾，且因案發未久，但女童對於案發時是白天或晚上，也稱不記得了，更讓檢察官覺得與常情有違。

檢察官認為，女童與表哥同住多年，相較其他性侵害案件的被害人當更能清楚畫出現場相關位置，本案雖有手繪現場圖，但並未能補強女童指訴的內容。

且因表哥否認全部犯行，加上全案除女童指訴外，檢警也查無其餘積極證據，像是診斷證明等，可證明表哥的犯行，形同雙方各執一詞；檢察官基於罪移唯輕原則，認表哥犯罪嫌疑尚有不足，為不起訴處分。

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