特色招生政策突喊卡 苗縣府挨轟「製造災難」

2019-07-01 21:59

［記者鄭名翔／苗栗報導］因應教學趨勢，苗栗縣多所國中、小學盼讓學生適性發展，並創造學校教學特色，依規定向苗栗縣政府教育處申請重點發展單項藝能或運動編班，3月底獲核准後陸續公開招生，然而教育處又以該要點與中央準則相牴觸遂令停辦，朝令夕改不僅讓教育工作者備感困擾，家長們也罵聲不斷，痛轟縣府「製造災難」。

苗栗縣有8所國中、小學今年分別依「苗栗縣國民中小學常態編班及分組學習實施要點」第8條，重點發展單項藝能或運動而另外編班，各自希望成立直笛、陶笛、機器人、合唱、國樂等專班，讓學生依興趣及志向受重點式栽培，將實施計畫報請教育處獲核准後開始招生，近期多校已完成考試、確認學生名單，但卻遭教育處臨時喊卡。

教育處學管科長邱華斐表示，2005年苗縣府頒定的相關行政命令是符合12年國教精神，可依照興趣志向進行編班，但卻與2009年教育部修訂的「國民小學及國民中學常態編班及分組學習準則」相抵觸，按規定仍須進行常態編班，因此告知各校不得成立專班。

然而政策突轉彎，也讓許多基層教育工作者滿腹怨言，怒轟教育處做事草率；更有家長大表不滿，認為學生做足準備進入專班，卻因公部門疏失讓孩子期望落空，重轟「製造災難」。

教育處長徐永鴻說，依照108新課綱上路後，許多多元發展的社團得以成立，而各校也可依照需求，藉社團或於假日時間編設專案特色班，若有需要專業器材、教師等經費，縣府也會予以協助。

而部分學校也透露，招收進來的專長學生仍會利用社團課或是集中訓練等方式，使學生得以繼續深造，未來也會培訓學生參與各式比賽或社會公益演出等。

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