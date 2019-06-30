守護兒少安全暑假 徐耀昌化身宣導大使

2019-06-30 11:23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕暑假開跑，苗栗縣政府為守護青少年及兒童於假期的身心健康發展，跨局處總動員，配合警方的青春專案，共同執行「淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害、擴大預防犯罪宣導」三大主軸工作，縣長徐耀昌昨晚也與頭份分局實地到頭份KTV等場所臨檢，提醒青少年們注意安全、避免涉及不法，才能享受美好青春。

徐耀昌昨晚先至頭份警分局慰勉辛苦執勤的警員們，隨後親自參與警察局規劃的暑假首日臨檢勤務，率同警察局長林國清、頭份分局長邱紹雄及少年警察隊等，一同到頭份市內的KTV與歡唱的青少年們面對面叮囑，希望他們在享受假期之餘，也要注意自身安全，遠離危險、不法場所。

徐耀昌表示，每年暑假皆是警方重點執法階段，除了要加強檢肅幫派毒品、查緝兒少性剝削、兒少網路犯罪、協尋18歲以下失蹤人口及取締危險駕車等，也由警察局、教育處、勞青處、工商發展處、消防局、衛生局及學生校外生活輔導會等單位行政資源共同合作，打造苗栗安全兒少守護網。

徐耀昌也特別叮囑，炎炎夏日常發生溺水憾事，相關單位必須加強宣導水域活動安全，強化巡邏及救難機制等；除了公部門總動員外，徐耀昌也呼籲家長們對家中孩子能多一份關心，規劃健康、有意義的休閒活動，讓孩子們能享受健康、安全的假期。

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