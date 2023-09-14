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金門古蹟「雙喜樓」倒塌 先保留殘跡

金門縣定古蹟東村呂朝怡洋樓（雙喜樓）因海葵颱風大雨倒塌。（資料照）

金門縣定古蹟東村呂朝怡洋樓（雙喜樓）因海葵颱風大雨倒塌。（資料照）

2023/09/14 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣定古蹟東村呂朝怡洋樓（雙喜樓）因海葵颱風大雨倒塌；金門縣文化局昨天表示，後續修後將分短、中、長程計畫，短期以殘跡保留、構造材料清理與加固為目標，再向中央爭取補助，產權問題解決後，再研議後續處理或修復方式。

東村呂朝怡洋樓為民國初年興建，因二樓立面「囍」字的磚砌窗極具特色，地方居民又稱「雙喜樓」；縣府二○一五年十月二十七日公告為古蹟；因土地所有權人長期旅居新加坡，又無法聯繫其家族後代。洋樓因長期閒置、年久失修，導致建物損壞，無法整體性修復。

去年六月雙喜樓因梅雨造成部分屋頂塌陷，文化局會同文資委員等人及單位會勘並先行補強；今年五月請建築結構專家現勘後，提送計畫向中央爭取補助，未料，在九月六日整個倒塌，只剩大門石框。

文化局表示，經邀請古蹟代管人、蓮庵里辦公室、文資防護專業中心等相關單位研商，將分短、中、長程計畫處理，並請相關人士協尋所有權人後代。

不過，雙喜樓沒有詳細建築調查與測繪，原有形貌已倒塌，若貿然重建恐失文化資產的真實性。文化局指出，殘跡整理、基礎記錄，仍為現階段重要工作，並妥善收存完整的石塊、甓磚、煙炙磚等原構材。

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