虛耗1.2億公帑 監院糾正金酒、縣府

2022/05/10 05:30

〔記者謝君臨、吳正庭／綜合報導〕監察院昨通過金門酒廠實業股份有限公司及金門縣政府的糾正案，監委蘇麗瓊、王榮璋、蔡崇義調查發現，金酒公司辦理包裝工廠及包材庫新建工程，十多年來搖擺不定，衍生不經濟支出、廠商費用等鉅額花費近一‧二億元，縣府身為金酒的最大股東及督導機關，卻任憑公司決策反覆，未善盡監督職責。

金酒決策反覆 縣府未盡責監督

三位監委調查，金酒公司從二○○三年起辦理金寧廠包裝工廠等工程，二○○八年以建材大幅漲價為由，同年三月決議工程暫緩，後來與委託規劃的廠商正弦公司、台灣世曦公司終止契約，各支付一一六一萬餘元及一六二五萬元。

二○一一年四月，金酒決定重啟工程，幾經波折，直到二○一七年五月才同意委託專案管理廠商的先期規劃與可行性評估報告，但縣府卻於同年九月通知金酒，以工程無急迫性暫緩辦理，金酒在二○一八年二月支付四九七萬餘元給廠商。

二○一九年一月，金酒新任董事長李增財又重啟工程，其後因工程需求一直無法確定，於今年初與廠商終止契約，並支付二五六萬餘元，總計多年來共支付三家廠商三五四○萬餘元。

三位監委表示，金酒搖擺不定，造成額外支出的外包人力、運輸、倉儲成本兩千兩百萬餘元，及包材變質或遭颱風侵襲受損報廢的損失六千一百萬餘元，確有怠失；而金門縣府任憑金酒決策反覆，造成公帑虛耗，顯未善盡監督職責。

金酒： 因時空背景不同而變化

金酒公司回應，重大投資案除考慮財務效益，也需要針對資金排擠、市場現況、工程條件全盤考量，由於外在的大環境轉變，公司經營策略也跟著調整，加上同時有數件重大工程，因時空背景不同而有優先順序變化，致規畫無法連貫。

金門縣府：將要求金酒改善

金門縣府表示，尊重金酒公司的作法，將要求金酒提出改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法