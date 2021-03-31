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    首頁　>　金門縣

    金門總預算砍20億 楊鎮浯：遺憾難接受

    金門縣議會昨天三讀通過110年度金門縣預算案，共刪減、凍結近20億元，縣長楊鎮浯（中）表示遺憾、難以接受。（記者吳正庭攝）

    金門縣議會昨天三讀通過110年度金門縣預算案，共刪減、凍結近20億元，縣長楊鎮浯（中）表示遺憾、難以接受。（記者吳正庭攝）

    2021/03/31 05:30

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議會昨天三讀通過110年度金門縣預算案，議長洪允典基於為民把關，主導大砍或凍結縣府近20億元預算，占整體預算約6分之1，堪稱歷年最多，其中金門的兩大命脈觀光和金酒，占相當大比例；縣長楊鎮浯表示遺憾、難以接受，將尋求救濟管道。

    包括副議長周子傑、縣議員洪成發在內的7名議員發布聯合聲明，指分組審查結果未獲尊重，主席採取包裹式表決，不理會議員舉手發言，質疑預算審查過程有嚴重瑕疵；對此，洪允典未接手機，無法取得回應；縣議會議事主管表示，「有沒有瑕疵看議事錄影重播就知道了」。

    楊鎮浯說，縣府今年歲入預算編列100億1132萬餘元，歲出135億4963萬餘元，其中5億元遭議會刪除、15億元遭凍結，共20億元無法動支。

    楊鎮浯指出，縣府觀光處預算遭刪9500萬元、凍結2億1751萬元，在小三通停航、疫情威脅下，需要整備各項觀光設施及加強宣傳行銷，其中大膽島遊程被刪除2400萬元，無疑宣告大膽島停止開放，小金門后麟步槍模擬射擊館費用凍結，將影響烈嶼特色觀光體驗景點運作。

    另外，肩負金門財政收入的縣營金門酒廠實業股份有限公司，被刪除或凍結經費高達9億7523萬元，而人事費用統刪5000萬元、凍結6億元，將嚴重打擊金酒員工士氣。

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