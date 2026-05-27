金門傳疑似食物中毒 34人吃燒臘便當嘔吐、腹瀉就醫

金門傳出疑似食物中毒事件，縣衛生局第一時間即派員前往便當店稽查。（金門縣衛生局提供）

金門縣26日傳出消費者食用金湖鎮1家便當店的燒臘便當後，出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，有34人陸續前往醫院、診所就診，縣衛生局第一時間即介入調查，已先勒令業者停業，採取環境及食餘檢體，檢驗結果約需1至2週出爐。

縣衛生局昨天接獲通報，有人中午吃了某便當店的嫩雞腿便當後身體不適，下午陸續傳出多人出現噁心、嘔吐、盜汗、頭暈、腹痛、腹瀉等腸胃不適症狀，截至27日上午為止，共有33人至衛生福利部金門醫院急診就醫、1人至金寧衛生所就醫，無人住院。

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針對該起疑似食品中毒事件，縣衛生局初步了解，攝食及發病的消費者是訂購該便當店中午及晚上便當，主菜有嫩雞腿、三寶、油雞、油燒雞等。衛生局據報即前往便當店調查，醫院端也同步採檢病患人體檢體2件，後續將持續追蹤檢驗結果；另對餐廳部分的稽查，也針對違反食品良好衛生規範（GHP）準則相關缺失（包含冰箱內食材堆疊未覆蓋且未分區放置、私人物品未區隔、餐飲場所發現病媒蚊等），當場開立限期改善通知書。

縣衛生局表示，為免案情擴大，已勒令業者即日起停業，需經複查合格才能復業。

衛生局局長李金治說，食品中毒定義是指「2人或2人以上攝取相同的食品而發生相似的症狀，稱為1件食品中毒案件。若為肉毒桿菌毒素引起或急性食品中毒（如化學物質或天然毒素中毒等），若患者僅1人，也是1件食品中毒案件」。

衛生局表示，稽查人員已前往製作現場稽查衛生情況，並抽驗食餘檢體、刀具拭子、砧板拭子，共2件環境檢體、3件食物檢體，寄送台灣本島獲認證實驗室化驗，檢驗結果預計1至2週出爐。

金門傳出疑似食物中毒事件，縣衛生局派員前往便當店稽查，採樣。（金門縣衛生局提供）

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