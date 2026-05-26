三棘鱟將列保育類 海委會金門辦說明會

三棘鱟。（資料照，記者蔡宗勳攝）

海洋委員會預告將三棘鱟列保育類，今天在金門場說明會聽取在地聲音。海委會海保署副署長李筱霞說，此行是來蒐整在地聲音，至於是否將鱟列入保育類？會再思考、評估。

「鱟」因外型像鋼盔，且雌雄成對在岸際出現，又有「鋼盔魚」、「鴛鴦魚」、「夫妻魚」之稱，也有人從字型上解讀為「有學問的魚」。

請繼續往下閱讀...

海委會為保育海洋野生動物，依法訂定「海洋保育類野生動物名錄」。為保育三棘鱟，將其自一般類海洋野生動物修正為海洋保育類野生動物；並依修正流程，4月24日辦理60天修正預告。海洋保育署副署長李筱霞今天率員至金門區漁會辦理「三棘鱟保育類預告暨海洋保育法說明會」。

國立中山大學海洋事務研究所教授張懿提出近年對台灣地區三棘鱟調查指出，三棘鱟成鱟在台灣海域整體約有7萬隻，其中金門佔9成；他並指出，三棘鱟最適合的管理措施，可依海洋保育法將金門浯江溪口等地畫為「海洋庇護區」的核心區，完全禁止漁業及開發行為，並畫設緩衝區，許可友善漁業。

金門區漁會總幹事許丕煌說，從小住在金城南門海，鱟從來就不是老百姓主要捕獵的目標；友人告訴他，鱟既不好吃，也不好處理，即便在那個物資缺乏的年代，鱟都沒有被老百姓宰光、殺光，人對捕獵鱟沒有很大興趣，鱟會慢慢減少，是環境問題，環境保護好，鱟就會慢慢回來。

此外，1名烏坵鄉民和國立金門大學畢業的研究生及議員董森堡助理，均對於有「灘地活化石」之稱的鱟，表達看法。

副縣長陳祥麟說，未來縣府在有關生態的工程檢核部分會更加注意，也會依海保法增列鱟的保護區，並對潮間帶網具做適當管理；希望既不影響漁民生計，也不會讓民眾動不動就觸法，即使未來鱟沒有列入保育，也可能在相關法令做調整。至於鱟的棲地維護，希望能比照水獺模式，導入社區民眾一起加入。

海保署副署長李筱霞開會前即走訪南門海一帶，親自體會灘地有許多幼鱟。她說，三棘鱟列入保育類物種現在在預告中，「還沒有一定要做怎樣的處置」；除澎湖、金門，還有新竹、嘉義共4個地區，海保署會對鱟接觸比較密切的這些地區民眾進行意見蒐整。

海洋保育署在金門辦理「三棘鱟保育類預告暨海洋保育法說明會」，由副署長李筱霞（右二）主持，金門縣副縣長陳祥麟（左一）等應邀出席。（記者吳正庭攝）

國立中山大學海洋事務研究所教授張懿（左）指出，三棘鱟成鱟在台灣海域整體約有7萬隻，其中金門佔9成。 （記者吳正庭攝）

活體鱟。（資料照，記者吳正庭攝）

金門區漁會總幹事許丕煌（左）說，鱟到後來會慢慢減少，是因為環境問題。（記者吳正庭攝）

金門縣議員董森堡助理建議，可建立金門鱟棲地地圖與繁殖地資料庫，進行監測及棲地改善。（記者吳正庭攝）

海洋保育署在金門區漁會辦理「三棘鱟保育類預告暨海洋保育法說明會」。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法