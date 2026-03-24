25年未調整 金門小三通「漲」定了 5/1日起非金籍碼頭清潔費160元

金門小三通碼頭清潔費預定五月一日起，非金門籍調整為一百六十元。（記者吳正庭攝）

因應金門港旅運中心啟用，25年未調過價格的金門小三通「碼頭清潔費」，將自5月1日起部分調高；金門縣籍旅客按原價100元，非金門縣籍旅客由100元調升160元，由於隨票收費，這項措施也讓非金籍旅客的小三通票價感覺「漲」了60元。

金門縣港務處公告，「金門港港埠業務費費率」自5月1日起生效，其中除新增遊艇碼頭碇泊費，也調整「旅客服務費」，非金籍旅客每人160元；旅客服務費就是一般所稱碼頭清潔費，這項費率從小三通啟動收費至今25年，一直沒調整過。

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按照現行小三通票價1人650元，5月1日起，加新調整方案的清潔費160元，1名非金籍旅客的船票是810元。另外，廈門方面也在做最後評估，可能會以廈門籍旅客為優惠考量。

金門縣港務處表示，金門港旅運中心啟用，不僅營運維護成本增加，為提供更好的服務品質，有關水電、保全、清潔等服務能量都會大幅增加，需要增加收入做為支撐。

此外，地區各級民意代表均曾反映，指台灣許多「化整為零」到中國觀光的中轉客，常過境不消費，直接影響甚至排擠到金門鄉親搭飛機往返台灣本島的機位；港務處對金門籍旅客作出清潔費不加價的優惠措施，也適時回應民代的建議，至於是否能因此對中轉客「以價制量」？外界也在觀察。

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