為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 金門縣

    又來了！中國海警趁海上濃霧突擾金門 海巡強勢驅離

    2026/03/23 16:59 記者吳正庭／金門報導
    中國海警趁海上濃霧突擾金門，海巡立刻派出船艇併航對應、強勢驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警趁海上濃霧突擾金門，海巡立刻派出船艇併航對應、強勢驅離。（金門海巡隊提供）

    海巡署表示，中國海警船繼3月16日、17日、20日侵擾金門水域，今天再被金馬澎分署第12巡防區偵獲到4艘中國海警船，趁海上濃霧侵擾金門水域，經防區調度預置巡防艇併航對應、強力驅離，海警船於上午11點30分左右駛離金門水域。

    海巡署指出，第12巡防區上午9點左右，透過情監偵系統，在濃霧中偵測到中國海警船有集結趨勢，並調度預置巡防艇前推部署；大約9點30分，4艘中國編號「14609」、「14531」、「14604」、「14507」海警船，分別自金門料羅港西南及大膽島南方，以2組分進模式侵擾金門限制水域；金門巡防艇立刻採取「1對1」併航監控，並運用中、英文無線電廣播強勢要求中船轉向航離，展現寸土不讓與守護海域安全的堅定決心，4艘海警船於11點30分全數轉向駛離金門限制水域。

    ​海巡署強調，中國海警船不斷變化灰色地帶襲擾模式，已嚴重影響區域和平與航行安全。無論是大浪或濃霧，海巡署都會全力守護每1寸藍色國土，海巡有信心、有能力確保我國海域安全。

    中國海警趁海上濃霧突擾金門，海巡立刻派出船艇併航對應、強勢驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警趁海上濃霧突擾金門，海巡立刻派出船艇併航對應、強勢驅離。（金門海巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    金門縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播