又來了！中國海警趁海上濃霧突擾金門 海巡強勢驅離

中國海警趁海上濃霧突擾金門，海巡立刻派出船艇併航對應、強勢驅離。（金門海巡隊提供）

海巡署表示，中國海警船繼3月16日、17日、20日侵擾金門水域，今天再被金馬澎分署第12巡防區偵獲到4艘中國海警船，趁海上濃霧侵擾金門水域，經防區調度預置巡防艇併航對應、強力驅離，海警船於上午11點30分左右駛離金門水域。

海巡署指出，第12巡防區上午9點左右，透過情監偵系統，在濃霧中偵測到中國海警船有集結趨勢，並調度預置巡防艇前推部署；大約9點30分，4艘中國編號「14609」、「14531」、「14604」、「14507」海警船，分別自金門料羅港西南及大膽島南方，以2組分進模式侵擾金門限制水域；金門巡防艇立刻採取「1對1」併航監控，並運用中、英文無線電廣播強勢要求中船轉向航離，展現寸土不讓與守護海域安全的堅定決心，4艘海警船於11點30分全數轉向駛離金門限制水域。

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​海巡署強調，中國海警船不斷變化灰色地帶襲擾模式，已嚴重影響區域和平與航行安全。無論是大浪或濃霧，海巡署都會全力守護每1寸藍色國土，海巡有信心、有能力確保我國海域安全。

中國海警趁海上濃霧突擾金門，海巡立刻派出船艇併航對應、強勢驅離。（金門海巡隊提供）

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