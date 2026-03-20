金門「牧馬侯祠」醮慶酬神 陳福海率團隊感念開浯恩主

相傳陳淵當年率12姓氏登島開疆闢土，民間建牧馬侯祠立陳淵像（右）祭拜。（記者吳正庭攝）

農曆2月初2是金門「開浯恩主」牧馬侯陳淵聖誕日，縣長陳福海今率縣府團隊前往縣定古蹟「牧馬侯祠」上香祭拜，感念陳淵當年帶12姓氏跨海而來開疆闢土，為金門奠下發展根基。

《金門縣志》記載，西元804年唐德宗貞元年間，陳淵率蔡、許、翁、李、張、黃、王、呂、劉、洪、林、蕭12姓登島金門墾荒；在地耆老指出，陳淵生年不可考，日月仍沿襲下來，民間每年農曆2月初2醮慶酬神。

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陳福海率副縣長陳祥麟、縣府秘書長張瑞心及縣府局處主管，與金城鎮長李誠智及地方長老，依古禮祭祀，場面隆重。

陳福海將於年底交棒，3年多來殫精竭慮，尤能感受縣政維艱，對於當年陳淵率眾篳路藍縷、以啟山林的功德，感受很深。

牧馬侯祠管理委員會主委林有禮向陳福海反映，地方希望建造無障礙設施的台階，供村中長輩進入祠內參拜；陳福海說，牧馬侯祠是縣定古蹟，恐涉文資規定約束，要求縣文化局與金城鎮長李誠智再行研議。

另外，在牧馬侯祠管委會總幹事陳永棋介紹下，陳福海得知90歲的庵前村婦女陳淑昭，不僅帶著從國外返台的女兒回金參加醮慶，多年來也默默贊助醮慶齋席、為神尊訂製新衣等為善不欲人知的美德，陳福海感動之餘，當場要所屬取來紀念酒相贈，為地方增添佳話。

陳淵奠定金門開發基礎，島民以「恩主公」相稱，有不少膾炙人口的鄉野傳說；有人說，陳淵是「天駟星」下凡，所養馬匹雖散布島上，只要陳淵打打鼓、豎起旗子，所有馬匹都能自動辨別顏色，聚立旗下，聽取驅使，鄉人稱陳淵為「馬祖」、「開浯恩主」、「牧馬侯」。

縣長陳福海（中）前往「牧馬侯祠」上香祭拜，感念陳淵當年為金門打下根基。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海（左1）肯定90歲的庵前村婦女陳淑昭（右2）平日默默付出，並帶著從國外返台的女兒回金參加醮慶。（記者吳正庭攝）

牧馬侯祠管理委員會主委林有禮（右1）向縣長陳福海（右2）反映，地方希望建造無障礙設施的台階，供村中長輩進入祠內參拜。（記者吳正庭攝）

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