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    首頁 > 金門縣

    中國海警船5天3闖金門 海巡驅離：別想製造管轄假象

    2026/03/20 19:14 記者吳正庭／金門報導
    中國海警船再闖金門水域，經海巡署調度預置巡防艇「一對一」併航對應，強力驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警船再闖金門水域，經海巡署調度預置巡防艇「一對一」併航對應，強力驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警船繼3月16日及17日侵擾金門水域，今天又闖入金門，海巡署金馬澎分署第12巡防區調度預置巡防艇併航對應，強力驅離。海巡署說，中國海警此種行為是企圖擾亂海巡監偵能量，製造巡航執法的管轄假象。

    金馬澎分署指出，第12巡防區下午2點多透過情監偵系統，掌握到中國海警船集結趨勢，即刻調度預置巡防艇前推至限制水域線部署。果然，3點左右，4艘中國海警「14507」、「14609」、「14531」及「14604」等4艘海警船，分別自金門東側的料羅及西側烈嶼鄉沙溪堡南方，以2組分進模式侵擾金門限制水域。

    海巡署立即採取對應措施，派出巡防艇「1對1」併航監控，並透過中、英文無線電廣播強勢要求轉向航離，展現捍衛主權與守護海域安全的堅定決心，海警船在下午5點左右航出金門限制水域。

    海巡署說，連日來，中國海警侵擾不斷，並以不同編隊方式，試圖擾亂海巡監偵能量，創造巡航執法的管轄假象，但仍逃不過海巡全天候的高強度監偵，予以驅離；海巡署呼籲，中國應重視區域和平穩定，停止任何可能引發衝突或升高對立的騷擾行為，海巡面對日益嚴峻的灰色地帶威脅，將持續透過高科技裝備，全天候掌握海面動態，全力捍衛國家主權。

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