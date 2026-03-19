金門海景咖啡館旁驚見未爆彈 安東二營區再添戰地「臨場感」

金防部未爆彈處理小組小心翼翼用防爆毯將未爆彈包覆攜回。（讀者提供）

金門「安東二營區」活化再利用的「咖啡館」海邊今天發現1枚未爆彈，通報陸軍金門防衛指揮部未爆彈處理小組到場，確認是已無危安顧慮的「105榴彈殘體」，立即移除。

金防部下午接獲通報，金門縣金寧鄉安東二營區（W012據點）旁沙灘發現疑似未爆彈，未爆彈處理小組到場研判，這枚「105榴彈殘體」彈體嚴重鏽蝕、引信毀損，年分及料、批號不明，並無危安顧慮，全副武裝的小組成員依標準程序，小心翼翼用防爆毯將彈體攜回入庫，安排銷燬。

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「安東二營區」座落於金門北海岸后江灣，距中國廈門只有5000公尺，地理位置敏感且重要，岸際的軍事部署圖到2017才解除「密」等；已由內政部金門國家公園管理處接收活化，2年前委外經營「熾白安東」飲品賣店，昔日軍事碉堡變成金門「最有臨場感的海景咖啡館」，這枚國造砲彈出土，似乎也印證營區當年的戰略價值。

「安東二營區」座落於金門北海岸后江灣，岸際有禦敵用的「軌條砦」，還可遠眺廈門翔安機場。（記者吳正庭攝）

金防部未爆彈處理小組前往「安東二營區」，用防爆毯將未爆彈包覆攜回。（讀者提供）

金防部未爆彈處理小組作業時，依程序在「安東二營區」外圍拉起封鎖線。（讀者提供）

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