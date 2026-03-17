為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 金門縣

    中國海警船連二日侵擾 金門海巡全程「1對1」併航監控驅離

    2026/03/17 18:19 記者吳正庭／金門報導
    中國海警灰帶襲擾不斷，繼16日編隊侵擾金門海域，17日又被偵獲闖入金門限制水域，海巡即刻派出預置巡防艇趨前，全程「1對1」併航監控。（金門海巡隊提供）

    中國海警灰帶襲擾不斷，繼16日編隊侵擾金門海域，17日又被偵獲闖入金門限制水域，海巡即刻派出預置巡防艇趨前，全程「1對1」併航監控。（金門海巡隊提供）

    海巡署表示，中國海警灰帶襲擾不斷，繼昨天編隊侵擾金門海域，今天又被海巡署金馬澎分署第12巡防區偵獲闖入金門限制水域，海巡即刻派出預置巡防艇趨前，全程「1對1」併航監控，予以驅逐出境。

    金馬澎分署指出，今天下午2點左右，就偵測到中國海警船於金門東方水域集結，海巡立即啟動應變機制，調派巡防艇前推至限制水域預置部署。

    2點50分左右，中國海警「14605」、「14533」、「14603」及「14531」4艘船，從金門料羅東南東方向闖入金門限制水域。海巡立即以預置的巡防艇趨前，採「1對1」併航監控，拒止其持續深入我方水域；監控過程，並以中、英文無線電廣播，強勢要求立即轉向；在海巡全力應對驅離下，中國海警船於下午四點53分全數駛離。

    金馬澎分署表示，近日海象轉佳，金門漁民紛紛出港作業，在海巡巡護下，海域秩序維持良好；中國海警卻無故製造事端，徒增漁民困擾，呼籲海警船停止侵擾行為，才能共同維護金廈海域的和諧穩定。

    金馬澎分署強調，維持高強度的海域監偵及部署能量是海巡的日常，一旦發現中國海警船異常活動，將於第1時間迅速應對及拒止驅離，以捍衛海域實質管轄權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    金門縣今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播