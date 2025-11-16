為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 金門縣

    金門表揚好人好事 56位代表出列

    2025/11/16 22:52 記者吳正庭／金門報導
    金門舉行好人好事代表頒獎，副縣長李文良（左）說，藉由表揚可以讓更多人知道，一個善心義舉會得到更多的肯定，社會可以有更好的善循環。（記者吳正庭攝）

    金門舉行好人好事代表頒獎，副縣長李文良（左）說，藉由表揚可以讓更多人知道，一個善心義舉會得到更多的肯定，社會可以有更好的善循環。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府與金門縣表揚好人好事運動協會今天合辦表揚好人好事代表頒獎典禮，副縣長李文良說，藉由表揚可以讓更多人知道，一個善心義舉會得到更多的肯定，社會可以有更好的善循環。

    李文良說，讓更多人知道，在社會每個角落，不分職務、不分年齡，各領域都有許多善心人士；這是社會正面的能量，也是非常好的善意累積，呈現社會的溫暖、溫馨。

    金門縣表揚好人好事運動協會理事長王國代，以「1日做好人、永遠做好人；1日做好事、永遠做好事」，與在場共勉，共同營造優良的社會風氣。

    中華民國好人好事運動協會常務理事王水彰預告，金門今年有2人獲得全國好人好事代表（八德獎），分別是縣議員洪成發、縣消防局金寧分隊長李岳峰；總會將於12月10日在台北辦理表揚好人好事代表表揚大會。

    縣府指出，獲金門縣好人好事代表有56人有:

    社會組13人：江春梅、吳明治、林明練、周佳慶、鄭秀卿、黃恒鈞、黃莉莉、戴河成、胡巧荊、李振世、陳國祥、呂嘉輝、張祉道。

    學校組43人：鄭睿宜、張堃浩、洪嘉妤、黃琳騰、郭家澤、吳語晴、崔閎鈞、陳香寧、吳昊澤、洪偉豪、黃琪恩、林泰甫、黃昱晨、柯品瑄、王駿騰、洪晨瑜、林宇婕、董柚頡、李紹榳、黃湘芠、許婷斐、蔡松航、李宥磊、蔡松宇、許庭瑀、謝榕恩、張羿瞳、孫詡恩、陳宥蓉、陳姵妡、黃子郡、陳宥穎、陳禹帆、陳采羚、莊秉翰、莊元宜、王若函、翁芷萱、鄭聿彤、楊上霆、方劭元、李佳宜、江珮君。

    金門舉行好人好事代表頒獎，首先表揚社會組得獎人。（記者吳正庭攝）

    金門舉行好人好事代表頒獎，首先表揚社會組得獎人。（記者吳正庭攝）

    金門舉行好人好事代表頒獎，表揚學校組得獎人。（記者吳正庭攝）

    金門舉行好人好事代表頒獎，表揚學校組得獎人。（記者吳正庭攝）

    金門好人好事代表頒獎典禮，學校組得獎人上台接受表揚。（記者吳正庭攝）

    金門好人好事代表頒獎典禮，學校組得獎人上台接受表揚。（記者吳正庭攝）

    金門好人好事代表頒獎典禮，學校組得獎人上台接受表揚。（記者吳正庭攝）

    金門好人好事代表頒獎典禮，學校組得獎人上台接受表揚。（記者吳正庭攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    金門縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播