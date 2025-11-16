金門水獺保育成果發表20團隊競逐 金湖信義、小徑社區並列第一

發表會放映各社區監測水獺的錄影畫面，不時可見大、小水獺身形靈動、爬上鑽下，還有小水獺利用地形互相追逐、嬉戲的有趣畫面。（上善生態有限公司提供）

金門縣政府今天辦理「金門友善水獺生態服務給付社區輔導計畫」成果發表會，金湖鎮信義社區、小徑社區發展協會展現積極的保育態度，並列第一名。受委託的上善生態有限公司負責人陳光耀說，監測結果，今年驚喜地發現更多幼獺展現旺盛生命力。

縣府產業發展處農林科長李姿維表示，輔導計畫由農業部林業及自然保育署農村再生基金補助，透過社區參與、跨域合作，推動「人與自然共榮」的生態願景，也展現金門推動水獺友善環境的成果。

發表會放映各社區監測水獺的錄影畫面，不時可見大、小水獺身形靈動、爬上鑽下，還有小水獺利用地形互相追逐、嬉戲的有趣畫面。

陳光耀說，今年共有20個社區及團體參與計畫，每個社區1個月要前往水獺棲地巡守4次，隊員透過巡守，清理改善棲地、巡護記錄及生態監測等多元行動，展現自主參與生態保育的活力與決心。經過評選，金湖鎮信義社區、小徑社區發展協會以巡守次數高、出席率高等因素並列第一名，金沙鎮官澳社區發展協會第三名。這些社區在推動友善水獺行動過程中，展現兼顧生態與地方文化的實踐成果，為金門建立「生態保育」與「社區發展」並行的新典範。

李姿維指出，透過「生態服務給付（PES）」機制，公部門與民間緊密結合，支持社區以環境友善的方式守護自然資源，形成促進生態永續與社區發展的正向循環。

縣府預計11月下旬公布明年度水獺生態服務給付計畫申辦事宜，歡迎對水獺有興趣的社區團體報名。

金門縣政府辦理「金門友善水獺生態服務給付社區輔導計畫」成果發表會，金湖鎮信義社區、小徑社區發展協會展現積極的保育態度，並列第一名，金沙鎮官澳社區發展協會第三名。（記者吳正庭攝）

今年共有20個社區及團體參與計畫，展現自主參與生態保育的活力與決心。（記者吳正庭攝）

