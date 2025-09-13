為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　金門縣

    金門雜貨船下沉柴油外溢 緊急布放攔油索控制油污

    金門新湖漁港1艘雜貨船進水下沉，出現油污外溢情形。（讀者提供）

    金門新湖漁港1艘雜貨船進水下沉，出現油污外溢情形。（讀者提供）

    2025/09/13 21:17

    〔記者吳正庭／金門報導〕泊於金門新湖漁港的1艘雜貨船，今天突於港區進水下沉，出現油污外溢，岸巡隊通報環保局等單位，確定是柴油外溢，經布放攔油索等，已控制油污範圍。

    金門岸巡隊表示，下午近3點巡查港區，發現泊於新湖漁港的「廣泰號」雜貨船，機艙進水且下沉，並發現油污外溢，立即通報金門縣環保局、海洋保育署及金門區漁會，環保人員到場初判為柴油外溢，面積約寬20公尺、長40公尺，由於油污面積過大而有乳化效應，現場立即布放攔油索控制油污範圍，並投入吸油棉清除海面油污。

    岸巡表示，50噸的廣泰號停放該處有一段時間，懷疑船底木質腐爛，進水下沉原因待查。

    岸巡隊表示，經增派人員協助布放攔油索、吸油棉，加大除油進度，並於下午5點左右將油污範圍控制，岸巡隊持續監控有無油污外洩；船長表示，明天會協調吊車實施船體吊掛。

    岸巡協助環保局布放吸油棉。（金門岸巡隊提供）

    岸巡協助環保局布放吸油棉。（金門岸巡隊提供）

    岸巡人員在新湖漁港岸邊，協助布放攔油索。（金門岸巡隊提供）

    岸巡人員在新湖漁港岸邊，協助布放攔油索。（金門岸巡隊提供）

    岸巡人員協助舖放吸油棉。（金門岸巡隊提供）

    岸巡人員協助舖放吸油棉。（金門岸巡隊提供）

