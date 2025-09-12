清大團隊攜手北市交首席 金門「擎天廳」音樂會11/8登場

2025/09/12 22:54

清華大學藝術學院院長張芳宇說，擎天廳音樂會曲目從16世紀的文藝復興時期一路穿越至20世紀的現代音樂。（記者吳正庭攝）

金門高中的薩克斯風手黃沛媛（右）、單簧管手黃宏濬（左）姐弟也將在擎天廳音樂會中演出。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今宣布，縣文化局與國立清華大學藝術學院合辦「金門擎天廳音樂會」11月8日登場，9月15日線上報名，清大演出團隊將與台北市立交響團法國號首席、低音號首席攜手初探花崗石打造的「擎天廳」，透過銅管五重奏與弦樂四重奏精彩曲目，引領聽眾感受數百年音樂語言的演變與風格多樣性。

1992年11月7日是金門解除戰地政務33週年日子，縣文化局與清大藝術學院11月8日在軍方重要管制核心區的擎天廳內舉辦音樂會，呈現一種解放的反差；樂聲在長60公尺、寬18公尺、高11公尺的花崗石廳迴盪，更是難得的音場體驗。

副縣長李文良說，希望在文化部、陸軍金門防衛指揮部的支持下，藉由擎天廳的演出，再加上翟山坑道金門音樂節，坑道音樂會能成為金門文化品牌的新樂章。

清華大學藝術學院院長張芳宇說，當天演出陣容有銅管五重奏魏廷安（小號）、穆恩信（小號）、王濟楊（法國號）、宋光清（長號）、陳建勳（低音號）；弦樂四重奏杜沁澐（小提琴）、蔡秉璋（中提琴）、許詠傑（小提琴）、婭力木（大提琴），其中包括前國家交響樂團長號首席、現任台北市立交響樂團法國號首席、低音號首席，曲目從16世紀的文藝復興一路穿越至20世紀的現代音樂。音樂系主任李威龍說，為了這場演出，清大去年開始場勘，挑選曲目慎重，演出前會先在金門「快閃」。

文化局表示，當天還加入全國學生音樂比賽特優得主，金門高中薩克斯風手黃沛媛、單簧管手黃宏濬姐弟的精彩演出；因應鄉親詢問度極高，將保留200名金門籍鄉親入場名額，9月15日上午11點在「藝起金門」臉書開放線上報名。

副縣長李文良（中）說，希望在文化部、陸軍金門防衛指揮部的支持下，在坑道內舉行音樂會能成為金門文化品牌的新樂章。（記者吳正庭攝）

