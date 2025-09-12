金門副縣長李文良宣布 縣立體育場將改制「運動發展中心」

金門縣體育節表揚大會上，副縣長李文良宣布，縣立體育場將改制為「運動發展中心」。（讀者提供）

2025/09/12 21:47

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣今天舉行「運動i台灣2.0計畫金門縣體育節表揚大會暨體育活動成果展演」，副縣長李文良宣布，縣立體育場將改制為運動發展中心，並分享參加鄉親李洋出任國家首任運動部長就職典禮，他要求縣府務必與運動部作好政策對接，發展體育。

李文良說，運動帶給大家健康，對社會、家庭也帶來活力等正面影響，從國家成立運動部可以知道運動在生活中的重要。他說，日前赴台參加金門鄉親李洋出任運動部部長，內心滿滿感動；他聽到李洋揭示的「全民運動真正落實、整合資源強化競技發展、推動國際賽事與交流、促進運動產業成長、實踐永續與多元價值、投入兒童與青少年與基層培育。」6大工作重點。

請繼續往下閱讀...

李文良說，已要求縣府教育處、體育場盡快做好政策對接，如能順利搭上政策列車，縣府要推動相關體育活動，相信也會相對樂觀可期。

他宣布，縣府將縣立體育場改制為「運動發展中心」，目前正在走流程，他的終極目標，希望有一天運動發展中心能和運動部一樣，變成一級單位，未來都可坐下來討論。

會中表揚地方熱心體育社團人員59人、熱心體育學校師生暨體育績優學生149人，運動i台灣2.0計畫卓越執行單位，總計3類獎項、222人次獲得表揚。行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣府參議李廣榮、教育處長黃雅芬、金門體育會常務監事李再杭等都到場共襄盛舉。

金門縣府參議李廣榮（左四）頒獎表揚體育有功人員。（金門縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法