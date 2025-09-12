金門鐵人3項涉利益衝突停辦 監察院證實已派員赴金門調查

監察院。（資料照）

2025/09/12 19:37

〔記者方瑋立／台北報導〕金門縣體育會原訂9月28日舉辦「金門鐵人3項挑戰賽」，疑因涉及利益衝突於9月8日緊急發函縣府請求停辦，連同「金門盃海峽兩岸武術嘉年華賽」一併註銷。監察院今（12）日表示，監院已派員赴金門調查，並呼籲公職人員及其關係人向政府機關申請補助或承攬採購案時，應自行檢視是否符合法定例外規定，若符合則須確實揭露身分，以免違法受罰。

此案起因於體育會理事長為金門縣議會副議長歐陽儀雄，副理事長亦有議員身分。依「利衝法」第14條規定，公職人員或其關係人原則上不得與所監督機關進行補助或交易行為，若有符合法定例外，必須依程序揭露身分並公開資訊。然該會向縣府申請補助卻未檢具揭露文件，引發疑義。

對此，金門縣府教育處坦言補助計畫未盡完善，政風處長王育俞強調，將訂定作業規定並加強宣導，副縣長李文良也直言不排除懲處失職人員。

監察院今天傍晚發布新聞稿說明，「利衝法」自2018年12月13日修正施行，依第14條第1項規定，公職人員之關係人不得與其服務或受監督之機關（構）進行補助或交易，僅在符合法定例外情形時方可為之。例如補助案須在機關依法令規定以「公開公平方式」辦理，採購案必須依政府採購法「以公告程序」辦理。在符合例外規定下，仍應依第14條第2項，於申請補助文件或投標文件據實揭露身分關係，方屬適法。

監察院指出，近年調查實務多為公職人員之關係人違法補助案例，不少人誤以為「只要揭露身分就不會違法」，忽略利衝法「原則禁止、例外允許」的核心規範。為提升認知，院方持續辦理宣導說明會，並製作「五分鐘 懂利衝」動畫，2022年曾邀集全國22縣市政府秘書長座談，多數縣市已配合建立公告與提醒機制；2023年起並赴各縣市議會向議員宣導，協助民代瞭解相關限制。

監察院表示，2025年初依審計部抽查資料發現，金門縣政府及所屬局處在補助資訊公告機制上仍有未逮，部分縣議員關係人申請補助疑涉違法，因此9月上旬已派員赴金門調查2023、2024年間補助及交易案件是否違反利衝法，並於9月4日舉辦專題宣導，吸引縣府主管及議員關係人到場。媒體報導民間團體於9月8日主動請求縣府註銷補助案，正可見監察院宣導與調查已發揮實質效果。

監察院重申，違反利衝法之補助行為的認定基準時點，係以補助機關核定同意時為準，不論嗣後是否核撥經費或檢據核銷，均不影響違法認定，並呼籲公職人員及其關係人務必遵循法定例外與揭露規定，以免受裁罰。

