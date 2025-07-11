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    首頁　>　金門縣

    金門豪雨狂下刷新今年單日最大雨量 五百公頃契作高粱苗泡湯

    金門縣長陳福海（右二）前往金沙鎮淹水區，與金沙鎮長吳有家（中）等人會勘。（讀者提供）

    金門縣長陳福海（右二）前往金沙鎮淹水區，與金沙鎮長吳有家（中）等人會勘。（讀者提供）

    2025/07/11 20:52

    〔記者吳正庭／金門報導〕受低壓帶影響，中央氣象署今天陸續對金門發布大雨、豪雨特報，至晚間7點10分為止，雨量已達188毫米，寫下金門今年單日最大落雨量。縣長陳福海走訪淹水嚴重的金沙鎮，希望找出水患問題；縣府統計，金沙鎮因水患影響已有約500公頃的高粱幼苗受損。

    中央氣象署金門氣象站表示，根據天候觀察，預估11日午夜至12日凌晨零時左右，雨勢會漸漸趨緩，呼籲民眾注意低窪地區，外出注意安全。

    陳福海說，下雨天才能看出排水問題，趁著金沙鎮各地傳出淹水訊息，也趕往金沙鎮與鎮長吳有家會合，針對外圍環流影響，發布金門豪雨特報，已有多處地勢低窪地區出現積淹水情形，陳福海要求相關單位全力應對、降低災損。

    由於暴雨來得快又急，金沙鎮榮湖水庫來不及宣洩，附近農田近500公頃的高粱苗慘遭淹沒，農民高粱契作全部泡湯，損失慘重。

    吳有家說，這些被淹沒的高粱契作已出穗10多公分，因為根部還很細，等雨水退去，太陽日曬就會爛掉，農民損失慘重，已請縣府轉告中央，希望能對受損農戶予以補償。

    縣府提醒，12日凌晨1點40分為大潮時間，若屆時伴隨強降雨，低窪地區、地下室恐出現積水風險，請鄉親務必提高警覺，事先做好防水準備。

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