逾千旅客塞爆金門尚義機場 國防部出動3架次軍機疏運

因丹娜絲颱風過境而滯留金門的旅客再度擠爆金門尚義機場大廳。（記者吳正庭攝）

2025/07/08 14:05

〔記者吳正庭／金門報導〕因丹娜絲颱風過境而滯留金門的旅客，今天再度擠爆金門尚義機場大廳等待候補；經過縣籍立委陳玉珍協調，國防部決定支援3架次C130運輸機，第一架飛抵金門後已載客飛高雄，其餘加班機時間有待確認。

受丹娜絲颱風影響，金門對外空中交通6日全日停航、7日上午班機取消，造成航班秩序大亂，3天來累績逾2000人行程受到嚴重影響，今天一早又有逾1000名旅客趕往機場候補，但仍一位難求。

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華信航空公司因應旅客增加，上午10點05分金門飛台北的班機改成放大機型，預計下午4點多、晚上8點多班機也將放大機型，以便提供更多機位供民眾候補。

立委陳玉珍國會辦公室表示，經爭取國防部同意3架次C130運輸機支援金門載客，第1架金門飛高雄已順利起飛，接下來2架次軍機預計由金門飛台北、台中，相關時間待進一步確認。

已經受困金門2天的李姓公司幹部指出，金門是個放鬆、旅遊的好地方，但從「行」的方面，即使不是遇到一般難以處理的霧季，仍讓旅客此行充滿不確定的變數，就觀光而言，所有美好的印象都因搭不到飛機而扣分，應該不會想再來第2次。

金門縣政府綜發處長王中聖（右三）、立委陳玉珍國會辦公室主任董志謀（右二）及金門航空站等人在機場聯合候補櫃台辦理叫號。（記者吳正庭攝）

金門機場大廳候補人潮多，許多旅客只好席地而坐。（記者吳正庭攝）

旅客利用候補空檔，前往觀景窗捕捉班機起降畫面。（記者吳正庭攝）

申請搭軍機的旅客跟著軍方「請跟我來」前往軍機場。（記者吳正庭攝）

國防部支援C130運輸機飛金門協助疏運旅客。（立委陳玉珍辦公室提供）

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