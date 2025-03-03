濃霧亂離島！馬祖南竿機場12:20起暫停起降 金門恢復飛行

金門機場恢復班機起降。（資料照）

2025/03/03 17:08

首次上稿13:29

更新時間17:08

〔記者蔡昀容／台北報導〕受濃霧影響，民航局表示，馬祖南竿機場12點20分起暫停起降。金門機場今天上午也一度暫停起降，目前已經恢復。

中央氣象署上午發布濃霧特報，金門、馬祖、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區易有局部低雲或霧影響能見度，金門及馬祖也出現能見度不足200公尺的現象。

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民航局表示，南竿機場濃霧，航班12點20分起暫停起降，請旅客留意航班異動。

金門機場也受濃霧影響，上午9時許宣布暫停起降。民航局下午1時表示，金門機場目前已恢復起降，累計取消7架次。

海運方面，航港局表示，金門方面則配合民航局啟動B計畫，協調由「金瑞龍」輪疏運，並由航港局會同金門縣政府、CIQS等單位，協助旅客通關作業，該輪已於下午2時駛離金門港，載運311人，預計晚間8時抵達布袋港。

馬祖方面，航港局表示，馬祖至本島海運航線今、明兩天均正常開航；3月4日馬祖往基隆海運航班，臺馬之星仍有空位，南竿3月4日上午9點至9點20分開放登輪，9點30分開航；東引上午11點30分至11點50分開放登輪，中午12點開航。

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