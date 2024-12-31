中國海警船來「跨年」？ 自2月迄今已侵擾金門海域52次

歲末最後一天，中國海警船兩度闖入金門水域，我方船艇監控中。（金門海巡隊提供）

2024/12/31 20:04

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署指出，中國海警船繼30日闖入金門水域遭我方驅離，晚間持續在外海編隊操練，今天白天又有四艘中國海警船兩度闖入金門水域，均經我方嚴密監控後蒐證驅離。總計中國海警船自2024年2月起至今，已侵擾金門海域52次。

金馬澎分署表示，4艘中國海警船30日遭海巡署金馬澎分署巡防艇驅離後，當日晚間仍在金門料羅南方限制水域外海域滯留，並進行編隊訓練，均在金馬澎分署全程監控掌握中。

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金馬澎分署表示，今天上午8點多，又監偵到該4艘中國海警船在金門南面限制水域外集結，海巡署第12巡防區迅速指揮部署4艘巡防艇於限制水域線上監控應對。大約9點，中國海警船「14608」、「14604」、「14603」 及「14607」4船，自金門翟山及料羅南面2處分組闖入我國水域，海巡署預先部署的4艘巡防艇快速反應，近迫拒止中國海警船深入我方禁止水域，並同時透過中、英文廣播，嚴正要求中國海警船轉向航離，並予以全程蒐證、併航驅離，中國海警船於11點駛離我方限制水域。

金馬澎分署表示，當時就發現，中國海警船航離動態並不尋常，蠢蠢欲動，馬上指示金門巡防艇保持警戒，果然，4艘海警船於下午3點左右，再度自料羅東南方侵擾金門限制水域，海巡署巡防艇在海象轉差情況下，仍奮力堅守崗位，強勢喊話驅離，最終，中國海警船在巡防艇驅離下，於下午5點駛離金門海域。有金門漁民發現，中國海警船連年終都不放過，難道是來金門「跨年」？

海巡署表示，中國海警船自2024年2月起至今天已侵擾金門海域達52次，甚至在2024年最後1天，年終之前，中國海警船還以1天內2度對我進行灰帶襲擾，破壞區域和平穩定；海巡署將持續堅定執法立場，捍衛國家主權，確保國家海域安全。

中國海警船三十一日又闖入金門水域，均由我方嚴密監控，並以中、英文廣播、蒐證驅離。（金門海巡隊提供）

中國海警船（左）再闖金門水域，金門海巡隊船艇（右）嚴密監控。（金門海巡隊提供）

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