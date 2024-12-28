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    首頁　>　金門縣

    朱立倫出席金門黨慶 「挺郭董」議長洪允典報到握手喊團結

    國民黨金門縣黨部舉辦建黨130週年黨慶，黨主席朱立倫（右5）跨海參加，與國民黨籍議長洪允典（右4）握手同框。（讀者提供）

    國民黨金門縣黨部舉辦建黨130週年黨慶，黨主席朱立倫（右5）跨海參加，與國民黨籍議長洪允典（右4）握手同框。（讀者提供）

    2024/12/28 23:09

    〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨金門縣黨部今天舉辦建黨130週年黨慶暨表揚大會，黨主席朱立倫跨海參加，他說，國民黨堅持讓民眾過好日子，安居樂業。國民黨籍議長洪允典也出席「報到」，還與朱立倫握手同框，展現大團結。

    金門縣黨部黨慶活動由身兼縣黨部主任委員的立委陳玉珍主持，朱立倫率黨副祕書長江俊霆跨海參加，除了部分鄉鎮長、代表會主席，金門區漁會理事長陳水義等民間單位也共襄盛舉，議長洪允典更難得出席，帶來3大箱金門高粱酒同賀，場面熱絡。

    洪允典致詞時幽默以「我來報到」開場，他說，朱立倫表現很好，國民黨要團結，重新贏回執政。明年國民黨主席改選，洪允典更預祝朱立倫「高票當選」。

    總統大選期間，洪允典力挺鴻海創辦人郭台銘，隱隱中與黨中央路線不同，坊間對他的立場一度出現「雜音」；不過，洪允典曾說，只是基於「恨鐵不成鋼」，強烈言詞，無非是希望黨更好。

    與會人士說，洪允典出席，又罕見與朱立倫同框，不僅有和解的氛圍，也讓國民黨看見大團結的曙光。

    縣黨部黨慶活動由金門縣銀髮族協會熱舞開場，帶來歡樂活潑氣氛；會中頒發榮譽狀給晉齡滿70、60、50、40、30年的445名黨員，出席人員也在朱立倫、陳玉珍帶領下高唱生日快樂歌，切慶生蛋糕，展現溫馨、活力的新氣象。

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    國民黨金門縣黨部舉辦建黨130週年黨慶活動，黨主席朱立倫（右一）跨海參加，後向資深黨員敬禮打招呼。（記者吳正庭攝）

    國民黨金門縣黨部舉辦建黨130週年黨慶活動，黨主席朱立倫（右一）跨海參加，後向資深黨員敬禮打招呼。（記者吳正庭攝）

    國民黨主席朱立倫（右）對身兼金門縣黨部主委的立委陳玉珍（左）的表現給予高度肯定。（記者吳正庭攝）

    國民黨主席朱立倫（右）對身兼金門縣黨部主委的立委陳玉珍（左）的表現給予高度肯定。（記者吳正庭攝）

    國民黨主席朱立倫、金門縣黨部主委陳玉珍及從政黨員、資深黨員切慶生蛋糕。（記者吳正庭攝）

    國民黨主席朱立倫、金門縣黨部主委陳玉珍及從政黨員、資深黨員切慶生蛋糕。（記者吳正庭攝）

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