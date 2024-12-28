徵召陳玉珍選金門縣長？ 朱立倫：她是最強的金門戰神

國民黨主席朱立倫（右）由身兼金門縣黨部主委的立委陳玉珍（中）陪同，抵金參加130週年黨慶活動。（記者吳正庭攝）

2024/12/28 15:39

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨主席朱立倫抵金參加130週年黨慶，被問及是否規畫徵召黨籍立委陳玉珍返鄉參選金門縣長？朱立倫說，陳玉珍是最強的金門戰神，相信她不管在黨務工作、立法院的表現都會全力以赴。

朱立倫說，此行除了參加黨慶，也是為陳玉珍加油，大家對陳玉珍的表現非常讚許，她不只是國民黨的戰神、最強戰將，為民眾爭取很多福利和建設預算，是最好的典範。

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國民黨是否已為2026金門縣長選舉布局？朱立倫說，目前每位在地方的不管是民意代表，立法委員，都是全力做好現在工作，經營地方，並努力爭取地方重要福利、建設，這才是現階段最重要的事。

至於國民黨是否會徵召陳玉珍參選金門縣長？朱立倫沒有正面回答，他說，現階段，陳玉珍是最強的金門戰神，是立法院表現最好的立委，也是國民黨金門縣黨部主委，相信她不管在黨務工作、立法院的表現都會全力以赴。

陳玉珍說，目前就是把現在工作做好，她當然對金門有整體的藍圖和規畫，她會努力做好每個階段的角色，「努力之於成功，一如水到自然渠成」。

陳玉珍被問及遭其他立委提告，她引用古時大儒孟子說：「自反而縮，雖千萬人吾往矣」，只要做的是正確的事、是對的事，是對全民有利的事，一定勇往直前，當然也任謗任怨，她尊重他人提告的權利。

被問及國民黨是否徵召陳玉珍（左）參選金門縣長？黨主席朱立倫（中）說，現階段，陳玉珍是最強的金門戰神。（記者吳正庭攝）

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