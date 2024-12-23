金門縣定古蹟蔡氏家廟修復落成！「拭餅」傳奇原來跟太太有關

金門縣縣定古蹟「蔡厝蔡氏家廟」修復工程竣工，蔡家子弟以辦喜事的心情共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

2024/12/23 21:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣縣定古蹟「蔡厝蔡氏家廟」修復工程竣工，蔡家子弟今天舉辦落成典禮，並辦理第1屆「蔡復一拭餅文化節」；縣長陳福海說，蔡復一的個人成就就是金門精神的象徵，希望「到蔡厝吃拭餅」能成為地方發展觀光的特色。

蔡復一，金門縣蔡厝人，死時獲明熹宗天啟皇帝追贈兵部尚書，被尊稱「四省總督、五省經略」，是金門史頁重要的傳奇人物。蔡氏宗族原本每年冬至及蔡復一忌日，都會取出蔡復一傳世畫像祭拜，長年不輟，一直到1990年代以後，族人擔心畫像頻繁取出祭拜造成損壞，改以複製畫像取代。

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縣文化局為讓這位金門重要的歷史人物重現，2016年委託專業單位進行檢視、鑑定，確認蔡復一畫像畫作完成年代可上溯晚明天啟年間（大約在17世紀初，西元1625年），是台灣、澎湖、金門、馬祖等地所見年代最早的祖宗畫像，是數量特別稀少具完整性保存意義的重要文物。文化部2020年6月4日，公告為中華民國離島第1件國家重要古物。

民間流傳，蔡復一一出生身體就有殘缺，瞎1眼、瘸腳、駝背、麻臉，但卻才高八斗、智慧過人，他有個至今仍為後代子孫津津樂道的「拭餅」傳奇，源於其賢慧的另一半；傳聞蔡夫人擔心蔡復一常因公忙而忘記吃飯影響身體健康，所以發明了拭餅吃法，讓蔡復一能一邊埋首公牘，一邊以拭餅進食。

蔡厝蔡氏族人，以辦喜事的心情迎接蔡氏家廟修復落成，並舉辦首屆拭餅文化節，包括來自對岸中國福建的蔡氏宗親，跨海與金門宗親共同參與這項地方盛事。

陳福海說，蔡氏家廟的竣工、拭餅文化節的舉辦，都是金門文化的象徵，也希望在蔡復一老家舉辦的拭餅文化節，能成為蔡厝發展觀光的特色。

金門縣蔡厝西堡蔡氏宗親會理事長蔡流冰說，「拭餅」是用春捲皮在烤熱的煎盤上來回擦拭，又稱為「擦餅」或取諧音「七餅」，很像台灣本島的「潤餅」或「春捲」；拭餅的內餡有大頭菜、肉絲、紅蘿蔔、芹菜等等，切成絲狀，搭配充滿喜氣的紅豆湯圓，現場人氣滿滿。

縣文化局表示，蔡厝蔡氏家廟修復工程總預算為2610萬元，工程於2022年6月21日開工，2024年6月完工。全程遵循「修舊如舊」原則，對家廟的結構進行加固，並對外觀、木雕、石雕等歷史遺物進行精細修復，確保這座擁有100年歷史的家廟能完整保留其文化價值。

金門蔡厝蔡氏家廟內掛的畫作，就是文化部公告為中華民國離島第一件國家重要古物的「蔡復一畫像」複製品。 （記者吳正庭攝）

從包拭餅的菜量就知道是否為「饕客」級的箇中好手。（記者吳正庭攝）

金沙鎮長吳有家（右二）應金門蔡厝西堡蔡氏宗親會理事長蔡流冰（右三）邀請上台， 為示範「拭餅」的作法「露一手」。（記者吳正庭攝）

金門縣縣定古蹟「蔡厝蔡氏家廟」修復工程竣工，縣長陳福海（右六）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左五）與蔡厝西堡蔡氏宗親會理事長蔡流冰（左六）、縣議員蔡水游（左四）、金沙鎮吳有家（右五）等人共同主持落成揭牌典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣縣定古蹟「蔡厝蔡氏家廟」修復工程竣工，縣長陳福海（右一），感謝在各界協助下使得蔡氏家廟順利完工。（記者吳正庭攝）

金門縣文化局展示文創品「進士包」，成為許多考生家長探詢的熱品。（記者吳正庭攝）

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