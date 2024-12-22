「沃皮斯」扮耶誕老公公 金門高中弱勢生「足感心」

「沃皮斯潮流」負責人盧松民（右二）由昔日啟蒙恩師周清曜（右一）陪同，送二十五雙名牌球鞋給金中弱勢生，由金中校長許自佑（左二）代表接受。（金門高中提供）

2024/12/22 18:23

〔記者吳正庭／金門報導〕耶誕節將屆，地區體育用品專賣店「沃皮斯潮流」負責人盧松民送25雙運動鞋給國立金門高中家境弱勢學生。校長許自佑說，感謝盧松民用行動帶給學生正能量教育的示範，而學生對於這分貼心又意外的驚喜都覺得「足感心」。

盧松民由人生志業啟蒙恩師周清曜陪同，帶著25雙名牌球鞋前往金門高中，由校長許自佑代表接受，轉交給校內弱勢學生。

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盧松民說，這幾年運動風氣提升，周邊運動商品也跟著熱賣，在事業版圖逐漸擴大的同時，更提醒他莫忘當初誓言回饋社會的初衷。他說：「其實，一直到我唸高職還不知道『耐吉』的球鞋」，因為家裡的經濟不寬裕，無法像其他同儕，能選擇心裡想穿的品牌球鞋，他是畢業後在運動用品店打工，才開始接觸所謂的「名牌」球鞋。

他說，求學階段的經歷，還有後來在金門創業遭到的挫折，幸好都遇到幫助他的貴人，讓他在事業上能有一點小小的成績，這些都讓他感念在心，也堅信沒有金門這塊土地的滋養，就沒有事業的開花結果，所以每年歲末年終，他都希望善盡個人棉薄之力，讓需要幫助的人能在一年的尾聲有個驚喜；希望家中有困境的學生穿著新鞋、邁開腳步，迎接新的學期，也能體會「千里之行始於足下」。

許自佑透露，25雙球鞋價值約10萬元，盧松民去年來學校贈鞋時就說，「希望贊助的數量能越來越少」，盧也說明，不是他吝惜不願意捐贈，而是數量的減少，代表弱勢家庭及需要幫助的人變少，某種程度也代表社會環境變好，自然是件好事，很開心今年的數量有微幅下降。

許自佑說，盧松民已連續第四年用行動來展現企業回饋社會的正向功能，本身就是很好的典範，正與他商洽適當的時機蒞校，向學生分享他創業時的篳路藍縷，如何從小島金門出發，到現在擁有基隆、雙北及新竹7間分店的傲人經營佳績。

盧松民低調表示，只是秉持同理心作該作的事情，就像他今年以贊助籃球隊的方式回饋母校國立金門高職，對於母校有弱勢學生，也會適時施予援手，也就像他創業以金門為本的初心，「從未忘記我從哪裡來」

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