金門馨生保護服務據點揭牌 張斗輝：建立溫暖有感柔性司法

犯罪被害人保護協會金門分會「馨生保護服務據點」揭牌啟用，犯保協會董事長張斗輝（右四）率台灣高等檢察署主任檢察官侯千姬（右一），與福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增（右三）、福建金門地方檢察署檢察長周士榆（右二）、犯保金門分會主委蔡育仁（左三）、金門縣議長洪允典（左四）等人共同主持。（記者吳正庭攝）

2024/12/17 22:06

〔記者吳正庭／金門報導〕法務部台灣高等檢察署檢察長暨財團法人犯罪被害人保護協會董事長張斗輝今天在金門主持犯保協會金門分會「馨生保護服務據點」揭牌啟用時說，建立一個溫暖有感的柔性司法，是部長鄭銘謙的主要政策，推動犯罪被害人保護更是實踐柔性司法重要的一環。

張斗輝說，法務部職司打擊犯罪，是非常剛性的工作，而柔性司法也很重要，剛柔並濟才能創造一個祥和、溫暖的社會；他說，一般犯罪被害人和家屬處在生命低潮，不容易走出來；馨生保護服務據點的成立，有助提供馨生人一個聊聊天、抒發情感的地方。

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張斗輝引用他人金句指出，「困難」就是困在家裡凡事都很難，「出路」就是要走出來才有路，勉勵善用服務據點，多辦活動。

犯保金門分會主任委員蔡育仁說，目前金門需要關懷照顧的對象約有15人；「馨生保護服務據點」的成立，為金門馨生人提供一個新的喘息空間，犯保金門分會將持續與金門地檢署攜手合作，為金門馨生人提供更多法律、經濟、醫療等服務，並辦理小團體、讀書會、聚餐、生活成長課程等活動，協助馨生人走出傷痛、生活重建。

金門縣議長洪允典說，犯保工作對於金門的治安貢獻很大，並期盼在各界努力下，能越做越好。

犯保金門分會「馨生保護服務據點」設於金寧鄉西浦頭社區活動中心，張斗輝率台灣高等檢察署主任檢察官侯千姬，在福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增、福建金門地方檢察署檢察長周士榆及蔡育仁等地方人士陪同下，共同參加服務據點的揭牌啟用儀式，特別的是，當張斗輝感謝包括金門縣政府在內等「友軍」的協助時，縣政府因為陰錯陽差，竟然罕見的未派參議以上代表出席，場面一度出現小小的「留白」。

台灣高等檢察署檢察長暨財團法人犯罪被害人保護協會董事長張斗輝說，推動犯罪被害人保護是實踐柔性司法重要的一環。 （記者吳正庭攝）

金門地檢署檢察長周士榆說明地區犯保工作，提供多元化的諮詢及服務角色。（記者吳正庭攝）

金門縣議長洪允典（右一）與犯罪被害人保護協會董事長張斗輝（左一）等人，針對地方犯保工作交換意見。（記者吳正庭攝）

財團法人犯罪被害人保護協會金門分會「馨生保護服務據點」設於金寧鄉西浦頭社區活動中心，犯保協會董事長張斗輝（前排右四）跨海與會。（記者吳正庭攝）

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