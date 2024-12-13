前金門縣長李沃士判7年6月定讞 檢方啟動防逃機制

李沃士離開縣長職位，全心投入宗教「為神明服務」，日前還在為金門玄佑宮將舉行新道場安座入火大典出面說明。（記者吳正庭攝）

2024/12/13 15:54

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨籍金門縣前縣長李沃士，因「金門高粱高端白酒品牌行銷暨總經銷商」案，被依職務上行為收賄罪起訴，最高法院駁回檢、辯上訴定讞，李沃士確定須入獄服刑，法院通知檢方後，福建金門地方檢察署今天將傳票送達李沃士，並指揮金門司法警察，啟動防逃機制。

李沃士被控收受廠商100萬元賄款，並透過壓低縣營金門酒廠實業股份有限公司的酒基售價，要幫助廠商取得「金門高粱高端白酒品牌行銷暨總經銷商」案，被法院一審判刑8年，二審逆轉改判無罪，金門高分院更一審今年5月再逆轉改判有罪，判李沃士7年6月徒刑、褫奪公權5年，其妻蘇鳳英無罪；最高法院駁回檢、辯上訴，全案宣告定讞。

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金門地檢署主任檢察官林伯文說，12日接獲金門高分檢轉知相關訊息後，立即指揮金門地區司法警察啟動相關措施，包括「確定其行蹤」的方式，並已於今天將傳票送達李沃士本入簽收，傳喚其近期報到執行。

據了解，李沃士收到傳票相當淡定，對於友人的關切也是低調以對，他透過友人表示，會出席玄佑宮安座入火大典。

李沃士離開縣長職位，全心投入宗教「為神明服務」，11月22日還為他擔任副主任委員的歸宗南天直轄金門玄佑宮將於12月14日舉行新道場安座入火大典出面說明，如今，在即將功德圓滿的安座大典前1天接獲定讞訊息，也令友人不勝唏噓。

金門檢方對李沃士啟動發逃機制，李沃士上午一度出現在距離廈門僅30分鐘船程的金門小三通碼頭，引起外界聯想；不過，李沃士只是前往碼頭迎接將參加玄佑宮安座大典的客人，並無他想。

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