「烈嶼芋、嗯免嚼」！金門芋頭季歡樂登場

金門烈嶼芋頭季登場，現場展出獲得「優質芋頭」的各家芋頭。（記者吳正庭攝）

2024/10/12 23:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門強調「烈嶼芋、嗯免嚼」（形容芋頭鬆軟）的烈嶼鄉芋頭季，今明在烈嶼鄉東林運動場登場；既有今天挖芋頭體驗重頭戲，明天還安排張秀卿、許富凱等歌手跨海獻藝。烈嶼鄉公所表示，遊客購滿消費券滿1000元即送贈品，可使用至11月30日止。

烈嶼鄉公所表示，今年為提升農戶對「優質」芋頭的認知，芋頭選拔不再完全以重量作為唯1，也不稱「芋頭王」；評比的標準，重量、外觀各占40％，安全用藥占20％，經過評比，農戶洪莊清漢種植的3.17公斤芋頭，體型雖非最大，仍從中脫穎而出，成為優質芋頭第1名。

烈嶼鄉第22屆芋頭季在東林複合式動場登場，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、副縣長李文良、副議長歐陽儀雄、金防部指揮官李定中中將、立法委員陳玉珍服務處主任林孫全、交通部觀光署組長黃怡平、烈嶼鄉代表會主席林長耕等人均出席。

烈嶼鄉長洪若珊說，「烈嶼芋、嗯免嚼」已經是一句形容烈嶼鄉芋頭鬆軟，大家耳熟能詳的話。她說，喜見烈嶼芋頭的經濟價值逐年攀升，受到消費者的青睞，這都要歸功於農友的辛勤耕耘與經驗傳承。她說，烈嶼芋頭季不只是1場美食盛宴，更是1趟深入了解烈嶼的文化之旅。

烈嶼鄉公所表示，芋頭季系列活動獲交通部觀光署2024至2025年「台灣觀光雙年曆」全國級活動的肯定，不僅是對烈嶼鄉地方創生的努力與鼓勵，更代表烈嶼的芋頭文化與農遊魅力，受到廣泛的認可。

鄉公所指出，今年的活動時程延長至11月底，並配合芋頭季推出「獎勵遊客蒞鄉消費活動」，非烈嶼籍的遊客購買1000元以上價格不等的消費券，視金額可獲得購物袋、充電線、砲彈保溫杯、手榴彈隨身碟及芋頭季文創紀念酒等不同的禮品，消費券可於烈嶼鄉內特約店家使用，活動時間至今年11月30日止，獎品數量有限，先買先贏。相關訊息可至烈嶼旅遊網

查詢。

烈嶼鄉公所表示，芋頭選拔不再完全以重量作為唯一考量， 評比的標準，重量、外觀各占四十％，安全用藥占二十％，農戶洪莊清漢種植的芋頭（左二），體型雖非最大，仍脫穎而出成為優質芋頭第一名。（烈嶼郷公所提供）

烈嶼鄉的芋頭香、鬆、綿，是帶領當地冰品知名度的重要指標。（記者吳正庭攝）

烈嶼鄉長洪若珊在芋頭季，以「烈嶼芋、嗯免嚼」說明烈嶼芋頭鬆軟的口感。（記者吳正庭攝）

金門烈嶼鄉芋頭季是當地重大活動，副縣長李文良（左三）、副議長歐陽儀雄（左二）、金防部指揮官李定中（左五）等人均出席。（記者吳正庭攝）

金門烈嶼郷芋頭季活動現場的軍武展示，一直是民眾喜歡參與的重要項目。（記者吳正庭攝）

民眾體驗挖芋頭樂趣。（記者吳正庭攝）

金門烈嶼鄉芋頭季登場，現場人潮滿滿。（記者吳正庭攝）

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