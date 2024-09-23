金門金城分局金寧、烈嶼分駐所所長上任 分局長勉提供民眾「3個最」

金門縣警察局金城分局分局長陳盈元（左）為新任金寧分駐所所長呂俊翰（中）、烈嶼分駐所所長李財利（右）主持聯合布達典禮。（金城分局提供）

2024/09/23 19:57

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金城分局今天舉行新任金寧分駐所所長呂俊翰、烈嶼分駐所所長李財利聯合布達典禮，分局長陳盈元期勉兩人全力以赴，作好「3個最」，就是提供民眾「最平穩的治安環境」、「最流暢的交通空間」及「最貼心的服務品質」。

陳盈元說，呂、李兩名新任所長都經過內、外勤工作歷練，並獲肯定及嚴格評選才拔擢派任；期許兩人秉持對家鄉的熱愛，在新的工作崗位上全力以赴，提供民眾最平穩的治安環境、最流暢的交通空間、最貼心的服務品質。

縣警局表示，呂俊翰由烈嶼分駐所所長，接任金寧分駐所巡官兼所長，是中央警察大學警佐班第43期結業，歷經隊員、警員、偵查佐、小隊長及巡官職務，並有資深刑事資歷，工作經驗豐富且認真稱職。

李財利由金城派出所巡官兼副所長接任烈嶼分駐所巡官兼所長，是中央警察大學警佐班第42期結業，歷經隊員、警員、偵查佐、巡官及副所長職務，內外勤表現良好。

金門縣警察局金城分局分局長陳盈元（前排左六）為新任金寧分駐所所長呂俊翰（前排右七）、烈嶼分駐所所長李財利（前排左五）主持聯合布達典禮，立委陳玉珍辦公室主任董家瑋（前排左四）、縣議員王國代（前排右六）及友軍單位均派員見證。（金城分局提供）

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