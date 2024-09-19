陳玉珍：邱垂正對中客及中生赴金樂觀其成

陸委會主委邱垂正（中）在立法院開議前特地拜訪國民黨立委陳玉珍（左）。（圖由陳玉珍提供）

2024/09/19 11:10

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院開議在即，陸委會主委邱垂正開議前來拜訪國民黨金門立委陳玉珍。陳玉珍表示，邱垂正除說明未來陸委會各項工作重點及下年度預算外，對於她關切開放中客到金門旅遊及開放中生赴金就讀等亦表達樂觀其成的態度。邱垂正向她表示，有關即將來到的中客訪金首發團，陸委會會全力配合相關作業，儘速審查讓其順利成行，也歡迎中客團能多到金馬等離島地區觀光旅遊。

陳玉珍向邱垂正提到，在中客團順利來金旅遊後，緊接著就是中客自由行也要趕緊作業，讓中客不論是透過團體旅遊或個人自由行，都能夠充分感受的金門美麗的戰地風光。

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陳玉珍也談到，除開放中客遊金外，她對開放中生赴金就讀大學一事亦相當重視，也希望陸委會能積極推動促成此事。對此，邱垂正向陳表示，賴清德總統在其就職演說中就有談到，歡迎大陸學位生來台就學，因此，陸委會對開放中生赴金就讀大學也同樣抱持樂觀其成的態度。

陳玉珍強調，金門是兩岸互動交流頻繁的地方，與陸委會的業務也最為密切，邱垂正在金門大學執教多年，在金門設籍已超過16年，可算的上是道地的「金門鄉親」。她相信邱垂正對於金門鄉親關心的事情絕對會放在心上，也期盼邱垂正帶領的陸委會能真正為金門的發展出路著想，為金門經濟繁榮來努力。

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