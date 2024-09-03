金門縣府建設處「分家」終拍板 董森堡：期許陳福海落實「財政紀律」

金門縣議會審議通過金門縣政府組織自治條例部分條文及編制修正案，縣府建設處將增置「產業發展處」及「城鄉發展處」。 （記者吳正庭攝）

2024/09/03 00:14

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議會今天審議通過金門縣政府組織自治條例部分條文及編制修正案，縣府建設處將1分為2，增置「產業發展處」及「城鄉發展處」；縣府這項爭取5年的法案過關，可望在報內政部、考試院後，明年初施行。

縣議員董森堡說，期盼縣長陳福海落實自己所說的「財政紀律」，思考如何避免疊床架屋，增加冗員，以免流於外界「縣府請這麼多人，結果沒什麼事情可做」之譏。

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董森堡質詢時，先向陳福海恭喜，也強調「佩服」陳的政治手腕，讓這項縣府從2020年就將修正草案送進縣議會，歷經兩位縣長，終於排入審查；他並緊盯原建設處下年編預算1200萬元的金門縣工商策進會「虛級化」、總幹事不支薪，縣府盡速將工策會及「3創平台」的運作以專案提報議會。

縣府基於縣政推動及整體業務發展，活絡金門縣產業經濟及打造幸福宜居的島嶼，本於「職能同類」及「專業分工」原則，將現有建設處分別改設「產業發展處」及「城鄉發展處」，另將財政處「投資招商」業務移入「產業發展處」，並於該處新增「青年創業事務」及「產業創新輔導」業務；核增4名編制員額，將配置於「城鄉發展處」。

縣府表示，因縣府業務規模及內容複雜度提升，原以科員、技士等職務為主要業務承辦人力已不敷因應，需具相關專業職能的專員等層級人員投入，因此在人力安排上也增加許多新職稱。

例如，為培育專案承辦人力，因應處理較高職責程度及複雜度業務需要，增置「社會工作督導」、「專員」、「高級分析師」、「分析師」等職稱；另也在資訊類增置「設計師」及「管理師」等職稱。

依修正案，縣府內11個「處」，除了政風處仍因人員未滿10人，未設副處長，且保留原有8至9職等專員外，包括人事處和主計處都增置8職等「專員」職稱。

縣府指出，修正案通過，縣府建設處改置「產業發展處」、「城鄉發展處」，原行政處更名為「綜合發展處」後，人員編制調整如后：

1、增列處長及副處長各1人。

2、增置薦任第8職等專員職稱員額13人、社會工作督導2人。

3、配合資訊類職稱選置需要，增置薦任第7職等至第8職等高級分析師1人、薦任第7職等分析師1人、委任第5職等或薦任第6職等至第7職等設計師1人及管理師1人。

4、減列社會工作師2人、技士1人、科員4人、技佐2人、辦事員7人及書記1人。

5、人事處減列科員、辦事員各1人，改置專員職稱員額2人。

6、主計處減列辦事員、書記各1人，改置專員職稱員額2人。

7、原編制員額為251人，修編後為255人，增列4人。

地方人士指出，金門縣議會9月16日前需進行對國民黨籍議長洪允典的罷免投票，使得此次召開臨時會的時機格外顯得巧合，其中除審議金門縣總決算案，更有關係多項人事異動的組織編修案，也因此，在表面看似平靜無波的議事過程，似乎還有令人玩味的「槓桿」原理，有待印證。

金門縣議會審議通過金門縣政府組織自治條例部分條文及編制修正案，會後縣長陳福海（右）與議長洪允典（左）牽手走下台階，兩人交頭接耳，對於剛才進行的議程再次交換意見。（記者吳正庭攝）

金門縣議會審議通過金門縣政府組織自治條例部分條文及編制修正案，議員董森堡要求縣長陳福海能落實自己所說的財政紀律。（記者吳正庭攝）

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