民進黨「新住民諮詢站」全國第1站 金門成立

民進黨全國第1站「新住民諮詢站」成立，由中央黨部副祕書長何博文（前排左七）、新住民事務部主任羅美玲（前排左五）、金門縣黨部主委蔡其雍（前排左八）、金門縣信賴之友會理事長許燕政（前排左六）、金門南洋姐妹會理事長李麗美（前排左九）等人共同揭牌，象徵啟動全台服務。（記者吳正庭攝）

2024/08/31 17:33

〔記者吳正庭／金門報導〕民進黨「新住民諮詢站」全國第一站今天在金門成立，民進黨新住民事務部主任羅美玲說，這不僅說明民進黨重視地方均衡發展，更展現保障新住民權益的決心。

中央黨部副祕書長何博文說，民進黨關懷新住民，不僅在中央黨部成立新住民事務部，更在各地設立關懷據點，直接面對新住民，尤其在得知金門有許多新住民後，將「新住民諮詢站」全國第一站設在金門；他說，有新住民的加入，讓台灣更美好、更多元、更美麗。

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本身就是馬來西亞華人的民進黨不分區立委羅美玲，也是民進黨新住民事務部主任，抵達現場時就和不少新住民打成一片，她說，新住民來自不同國家，在台灣不管接觸到法律、醫療、生活，難免會遇到許多問題，如果到新住民諮詢站求助並得到解決，這就是新住民諮詢站成立的意義。

羅美玲說，賴清德總統接任黨主席後成立新住民事務部，也是全國第一個成立新住民事務部的政黨，金門更是全國22縣市中第一個爭取成立新住民諮詢站，目前正一步步朝總統提出的新住民政策實踐。

民進黨金門縣黨部主委蔡其雍說，金門約有3000多位新住民，縣黨部每週會有律師駐點提供法律服務，希望透過諮詢站，讓每位新住民都能在金門有家的感覺。

民進黨全國第一站「新住民諮詢站」成立，由何博文、羅美玲、蔡其雍、金門縣信賴之友會理事長許燕政、金門南洋姐妹會理事長李麗美共同揭牌，象徵啟動全台服務。

民進黨副祕書長何博文（右二）說，有新住民的加入，讓台灣更美好、更多元、更美麗。 （記者吳正庭攝）

新住民準備的娘惹等糕點，也讓金門新住民諮詢站的成立，多了異國風味。 （記者吳正庭攝）

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