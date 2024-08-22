金門「寶可夢」823強勢登場 「東珩風獅爺」微型積木亮相

金門「APP尋找風獅爺」活動，今年的主角是仿自右方「東珩風獅爺」的微型積木。（記者吳正庭攝）

2024/08/22 21:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金沙鎮長吳有家今天宣布，高粱老街風獅爺文化季重頭戲「APP尋找風獅爺」明天開放線上下載，遊客達到門檻即可「預約」兌換最新款的「東珩風獅爺」微型積木，今年也將恢復月挑戰，讓APP可以尋寶一整年。

金沙鎮公所表示，挑戰者依身分不同，兌換門檻也不同，金門籍需收集70尊一般風獅爺及10尊旅行風獅爺、台籍遊客需收集30尊一般風獅爺及3尊旅行風獅爺、國際遊客需收集10尊一般風獅爺及1尊旅行風獅爺。凡透過APP集滿指定數量風獅爺，即可於APP系統直接「預約」登記，兌換東珩風獅爺微型積木，每1身分證號限兌換1隻，還有抽獎獲得其他金沙限定風獅爺主題紀念品的機會。

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吳有家說，APP裡全金門縣各地有100尊風獅爺，其中金沙鎮占66尊；藉由恢復過去口碑不錯的「月挑戰」，也讓「尋找風獅爺」APP在兌換完東珩風獅爺後，仍能根據每個月推出不同的任務，繼續發揮APP功能，讓遊客透過尋找風獅爺走踏金門，更了解金門之美。

吳有家說，俗稱「金門寶可夢」的「尋找風獅爺」活動，今年推出的是第8尊風獅爺，主角是東珩風獅爺，相傳東珩村原本供奉的石雕風獅爺不翼而飛，後來村民又豎立目前這尊水泥製風獅爺，證明金門的風獅爺文化和風獅爺庇佑4境平安的傳統，不會改變。他說，根據統計，8年來，下載尋找風獅爺活動的非在地人，包括台籍及國際觀光客已超過1萬人次。

時常台、金兩地奔波的立委陳玉珍國會辦公室主任董志謀說，金沙鎮這幾年的觀光活動非常豐沛、有內容，讓他感受深刻，只要返金，有機會都會參加。

金沙鎮公所提醒金門籍使用者，旅行風獅爺每1星期會隨機出現4尊，且每星期不重複，可詳閱APP系統遊戲規則公告。由於完成任務要集滿10尊旅行風獅爺，因此，如想要搶先取得積木「預約」兌換門票者，請抓緊旅行風獅爺出現時機。

此外，金沙鎮公所開發「風獅爺行李吊牌」等主題紀念品，將於11月以抽獎方式贈送；而今年恢復的月挑戰活動，讓民眾全年隨時「尋找風獅爺」並兌換紀念品（數量有限、換完為止），還有年度最終摸彩，將從完成任務的幸運兒中抽出獎項。

今年APP新增高粱老街風獅爺文化季中的「風獅爺紅龜粿體驗」預約，採納相關建議，以方便現場流程更順利及抵金遊客能預約體驗，試辦「部分」名額採APP預約，其餘仍循往例現場排隊，場次另行公告。

金沙鎮公所表示，高粱老街風獅爺文化季將於9月28日起一連2天在金沙鎮公所旁辦理，屆時有園遊會、風獅爺主題手作及風獅爺紅龜粿DIY、晚會藝人表演等，相關內容可洽金沙鎮公所臉書粉絲專頁。

金門「APP尋找風獅爺」活動第一年開始出的第一尊風獅爺（左一）到今年推出的第八位主角是「東珩風獅爺」（右一）。（記者吳正庭攝）

金沙鎮長吳有家率先公布將於「高粱老街風獅爺文化季」高相，識別度極高的秘密主題紀念品「風獅爺行李吊牌」。（記者吳正庭攝）

金沙鎮民代表黃奕焮說明東珩風獅爺背後的一段小故事。（記者吳正庭攝）

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