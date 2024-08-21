金門機場警鈴大作鐵捲門自動下降 售票櫃台「被關門」近半小時

金門航空站營業大廳鐵捲門自動下降，硬生生將大廳空間一分為二，有旅客被關在「另一邊」。（圖由讀者提供）

2024/08/21 22:29

〔記者吳正庭／金門報導〕金門尚義機場營業大廳今天下午4點多警鈴大作，大廳進門右側整面鐵捲門自動下降，鐵捲門旁的立榮航空售票櫃台硬是「被」關門近半小時，辦候補旅客嚇得拔腿狂奔，幸未造成人員受傷。民航局金門航空站第一時間說，未經授權無法回應，事後則說，是旅客誤觸系統所致。

現場民眾質疑，都已經警鈴大作，下降鐵捲門將大廳一分為二，就算誤觸事件，也應該有人出面公開說明，以正視聽，以金門航空站身列準國際機場，出了如此烏龍竟還如此「冷靜」，教國際友人看見，豈不貽笑大方？

旅客指出，事發當時坐在大廳角落等飛機，突然警鈴聲響起，大家先是四處張望，接著發現大廳進門右側的整面鐵捲門忽然自動下降，硬生生把右側旅客隔在大廳「另一邊」，正在立榮航空公司櫃台辦理候補劃位的旅客，眼見頭頂上方鐵捲門下降，大吃一驚，拔腿就跑；所幸航站人員出面才將狀況排除，整起事件歷經約半小時結束。立榮說，均將旅客引導至候機室，並未影響班機起飛事間。

金門航空站晚間說，是因旅客誤觸火警警報系統，導致立榮與華信報到櫃台間的防火鐵捲門自動下降，消防設備維護廠商在接獲訊息後，4點42分會同相關人員到場，確定是誤觸事件，約5點排除現場狀況，期間對航班運作沒有影響。

金門航空站疑因火警系統遭誤觸，營業大廳鐵捲門自動下降，一旁的售票櫃台「被」關門近半小時。（圖由讀者提供）

金門航空站疑因火警系統遭誤觸，營業大廳鐵捲門自動下降，一度讓旅客以為「提早打烊」。（讀者提供）

金門航空站大廳火警烏龍狀況排除後，鐵捲門拉起，還原現場正常作業的寬闊空間。（記者吳正庭攝）

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