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    首頁　>　金門縣

    4中國海警船「分進合擊」 兩度闖入金門水域

    我方海巡人員今天對闖入的中國海警船廣播驅離。（金門海巡隊提供）

    我方海巡人員今天對闖入的中國海警船廣播驅離。（金門海巡隊提供）

    2024/08/21 20:40

    〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署說，今天是中國伏季休漁結束第6天，海巡兩度在金門南方海域偵獲同一組的4艘中國海警船，上午、下午於外海集結，分別由4個點位同時闖入我方限制水域，均在歷時約2小時10分鐘後，在我方巡防艇1對1併航監控下驅離。

    金馬澎分署指出，上午8點50分，中國海警「14515」 、「14607」、「14608」、「14504」分別自金門復興嶼、翟山、料羅及北碇島南面，刻意分4處由外向內闖入我方水域，海巡署立即同步派出4艘巡防艇對應驅離。

    下午2點50分，相同編號的4艘中國海警船再度以同樣方式闖入金門水域，海巡指揮4艘巡防艇應處，全程以中、英文廣播示警、蒐證驅離，中國海警船在我方海巡艇監控及驅離下，分別於上午11點及下午5點離開我方限制水域，各歷時2小時10分鐘。

    海巡署說，中國伏季休漁8月16日中午結束，漁船大量出動，海域作業秩序繁忙，為確保海上作業安全，有助兩岸對等交流，呼籲中方體認區域和平穩定的重要性，停止此類行為；海巡署捍衛主權的決心不變，將持續秉持不挑釁、不衝突、不迴避、不示弱的原則，維護我方海域安全與秩序，守護國家海洋權利。

    中國海警船（左）闖入我方限制水域，我方巡防艇（右）一對一併航監控。（金門海巡隊提供）

    中國海警船（左）闖入我方限制水域，我方巡防艇（右）一對一併航監控。（金門海巡隊提供）

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