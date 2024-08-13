金門國際海洋藝術季10/4登場 6座大型地景裝置藝術搶先看

金門縣政府觀光處處長許績鑫說明十月四日登場的國際藝術季，要把金湖鎮打造出充滿人文藝術氛圍的小鎮。（記者吳正庭攝）

2024/08/13 22:32

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，金門國際海洋藝術季將於10月4日開幕，預計展至明年2月28日，除了屆時登場的6項地景裝置藝術、水舞燈光秀，還有即將於8月19日截止收件的6項「微型共創」藝術作品。

縣府今天邀請藝術家成若涵在金湖鎮「海島學校」與地區各國小2至4年級學生40名，舉辦藝術家紙雕工作坊活動，所有成果將與成若涵的創作元素融合為一，於10月的藝術季同步展出。

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金門國際海洋藝術季是縣府年度藝術重頭戲，今年以「湖光馥郁」為主題，由承攬去年「野柳石光夜訪女王推廣案」的桔禾創意整合有限公司，規畫推出「6+1+6」的藝術陳展，其中6項裝置藝術包括李蕢至在太湖中正公園的「輕撫波光」、王振瑋在高洞的「時空的旋渦」、Lua Rivera在134高地園區的「鐵構的岩景」、吳麒在光華園酒窖的「田間迷彩」、成若涵在經武酒窖的「隱」、天衍光影藝術設計團隊在新市公園「巔峰之耀」，另外是位於小太湖的水舞燈光秀，另6項「微型共創」作品，將透過徵選，以「藝術入店」方式，放在金湖鎮新市里6座店屋內。

縣府觀光處處長許績鑫說，縣長陳福海期待打造金門品牌旅遊國際化，此次國際海洋藝術季也向中央爭取經費挹注，盼透過更多的國內及國際知名藝術家來金門創作，讓金門累積更多藝術能量，6座地景裝置藝術，不僅能在白天成為過客注目焦點，夜晚更能讓藝術的感染力發光發熱。

許績鑫說，微型共創以公開徵選方式，徵集居民「眼中的金湖鎮」，豐富展覽中觀看的視角與視野。徵選結果如能以藝術入店，藉由限定主題餐飲點心、影像音樂作品、互動裝置、藝術裝置與建築結合的構件等方式，讓微創作品成為在地日常生活與在地風景。

許績鑫說，金湖鎮的6座空屋，將結合海洋藝術季風味及老兵召集令系列活動，以嶄新的風貌呈現給民眾遊憩體驗。預計10月4日展開的金門國際海洋藝術季，除了展出特色大型藝術品及微型共創作品，還有水舞展演、單車觀展領騎等系列活動，都將於近期陸續公告。

藝術家王振瑋準備在高洞打造出「時空的旋渦」。（金門縣政府提供）

Lua Rivera準備在134高地園區的裝置藝術「鐵構的岩景」。（金門縣政府提供）

天衍光影藝術設計團隊擬在新市公園打造的「巔峰之耀」。（金門縣政府提供）

成若涵準備在經武酒窖打造的裝置藝術「隱」。（金門縣政府提供）

吳麒擬在光華園酒窖打造的「田間迷彩」。（金門縣政府提供）

李蕢至擬在太湖中正公園打造的「輕撫波光」。（金門縣政府提供）

縣府邀請藝術家成若涵（後排左三）在金湖鎮「海島學校」與地區各國小二至四年級學生，舉辦藝術家紙雕工作坊活動。 （記者吳正庭攝）

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