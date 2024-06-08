緝毒犬出動！金門機場不定時偵檢 旅客直呼「好可愛」

金門尚義機場即日起由岸巡隊領犬員率緝毒犬不定時進行行李偵檢工作。（記者吳正庭攝）

2024/06/08 10:37

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，為落實「無毒家園」、「拒毒於島外」政策，即日起將不定時出動緝毒犬，在金門尚義機場入境通關處執行偵檢工作，透過內政部警政署金門縣警察局、航空警察局台北分局金門分駐所、海洋委員會海巡署金門岸巡隊三方合作，以具體行動打擊毒品運輸，展現共同維護金門治安的決心。

縣長陳福海有感於毒品危害甚大，為落實「無毒家園」的施政願景，指示縣警局加強全面打擊毒品，阻絕毒品於島外，並結合緝毒犬於港口、機場、貨運站等人流、物流進入轄區時，進行通關偵檢。縣警局局長陳錦文隨即指派刑事警察大隊協調金門岸巡隊派遣緝毒犬支援機場毒品查緝任務，並自6月7日起對機場入境通關處，不定時執行偵檢作業。

陳福海率縣府參議陳祥麟、縣警局長陳錦文、縣衛生局長蔡建鑫前往機場旅客提領行李處，直擊緝毒犬對托運行李、旅客隨身行李進行偵檢任務後說，因應時下吸毒人口年輕化，販毒管道多元，緝毒犬安檢範圍，可檢討擴大到郵局、超商店到店包裹，也宣示縣府對毒品「零容忍」的立場。

陳錦文說，查緝毒品是當前治安重點，警局將持續與轄屬檢、調、海巡、憲兵、關務、航警等單位密切合作，運用緝毒犬強化偵檢能力，達到「拒毒於島外、截毒於關口、緝毒於境內」目的。

金門機場罕見出動緝毒犬安檢，也讓不少旅客覺得意外，除了肯定警方查毒的決心，全力配合受檢，也對岸巡隊領犬員帶著兩隻緝毒犬Kimo、AJ，逐一對托運行李進行嗅覺檢查的認真模樣，大感興趣，頻說「好可愛」，不少人悄悄拿起手機紀錄這特別的畫面。

縣警局指出，地區近3年查獲各類毒品案件，2021年有106件，合計近398公斤；2022年有104件，查扣各級毒品近1060公克，其中包含犯行較重的運輸、販賣類型30件；2023年總計75件，查扣各級毒品計近283.9公克，其中含犯行較重運輸、販賣類型24件。

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金門尚義機罕見出動緝毒犬檢查行李，也讓旅客感到意外，全程注視緝毒犬的動向。（記者吳正庭攝）

金門尚義機場即日起由岸巡隊兩名領犬員帶著緝毒犬Kimo（右一）、AJ（左二），不定時對行李進行檢查。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海（左一）關切毒品問題，前往尚義機場了解緝毒犬Kimo（白色）、AJ（黑色）執行偵檢作業的情形。（記者吳正庭攝）

「查到了！」岸巡隊領犬員率緝毒犬在金門尚義機場對事先安排的人員進行攜毒偵檢，果然被緝毒犬一舉查獲。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海（右五）率縣府參議陳祥麟（右四）、縣警局長陳錦文（左五）、縣衛生局長蔡建鑫（右三）及副局長李金治（左四）前往機場，宣示縣府對毒品零容忍的立場。（記者吳正庭攝）

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