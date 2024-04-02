中國網民再挑釁空拍二膽島 金防部：適當反制灰色地帶侵擾威脅

中國YouTuber「研究星星二十年」1日再以空拍機擅闖金門大膽島（左）、二膽島（右）空域。（擷自YouTube「研究星星二十年」）

2024/04/02 18:22

〔記者吳正庭／金門報導〕中國YouTuber「研究星星二十年」4月1日再以空拍機擅闖金門二膽島空域，陸軍金門防衛指揮部今天表示，該網民藉挑釁舉動增加流量、討論熱度，並企圖引發國人批評駐軍、製造對立的心態不言而喻；中國當局罔顧引發區域衝突風險，放任當事者以私利破壞兩岸民眾情感，尤屬不智。

金防部政戰部主任鄭傑元少將說，從公布的影片研判，空拍機是採視距範圍外高空攝影，屬灰色地帶侵擾行為。

鄭傑元說，金防部將持續加強官兵對無人機處置相關訓練，依「辨識、通報、驅離、告警」程序，並依照自我防衛原則，視威脅程度採取適當反制，以破除灰色地帶侵擾等威脅。

「研究星星二十年」曾於3月29日以空拍機飛抵二膽島空拍駐軍運補畫面，引發國內熱議；未料，4月1日再度來犯，空拍二膽島；並以標題「聽說台軍增加戒備了？結論：並沒有！依然如無人之境！」總計全長1分44秒的影片，在守軍加強防範處置下，全程未看見1位駐軍，該網民竟也稱依然「如無人之境」。

金防部指出，針對中國網民頻繁以空拍機挑釁二膽島，防區各守備區域已全面加強隱蔽、掩蔽措施，將持續要求官兵提高監偵警覺、精進應處作為，並適懲失職人員。

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