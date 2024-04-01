為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　金門縣

助金門疏運滯留旅客 軍機支援、「雲豹」出動空海齊發

金門的天空很忙碌，兩架軍用運輸機一個升空，一個落地接續載客。（記者吳正庭攝）

金門的天空很忙碌，兩架軍用運輸機一個升空，一個落地接續載客。（記者吳正庭攝）

2024/04/01 21:24

〔記者吳正庭／金門報導〕金門昨天濃霧罩頂，空中對外交通中斷，大批滯留金門未歸的旅客，今天一早湧入尚義機場填寫候補機位，只是僧多粥少、一位難求，經縣籍立委陳玉珍、交通部金門航空站分別協調軍機支援及加開民航機，還有航港局啟動海運專船入夜到站後，也將在明天下午2點返航繼續疏運旅客。

陳玉珍立委辦公室表示，今天一早，陳玉珍趁立法院院會與交通部民航局局長何淑萍、航港局局長葉協隆協調，順利爭取到立榮航空2架次、4航班往返台北、金門的加班機；也同時確定啟動船舶疏運計畫，安排遊覽車搭載松山機場旅客前往嘉義布袋港，再搭乘「藍鵲號」至澎湖馬公轉乘「雲豹號」至金門。

航空站統計，3月31日金門因濃霧有2691人行程受阻，全天只載走140人；今天軍機金門、台北飛3趟次，台北、金門3趟次，金門、高雄1趟次，光是軍機就從金門載走280人，加上立榮加開兩班疏運140人，原有約40架次班機，航站評估，應可適時疏解旅客「無機可乘」的壓力。

晚上8點，航港局啟動的「雲豹」疏運計畫，搭載包括多年國小14名師生在內的87名旅客，已順利抵達金門水頭港，並提供旅客搭乘轉乘巴士至各公車站；航港局中部航務中心表示，為因應明天午後可能出現天候不穩定情況，雲豹號將於明天午後2點由金門出發返回嘉義布袋港，有需要的民眾，可於中午12點前往登記。

沒有補到民航機的旅客，拎著行李搭軍機返台。（記者吳正庭攝）

沒有補到民航機的旅客，拎著行李搭軍機返台。（記者吳正庭攝）

軍用機場人員正引導旅客搭軍機。（記者吳正庭攝）

軍用機場人員正引導旅客搭軍機。（記者吳正庭攝）

旅客拎著行李進入一旁有呼呼熱風吹過的軍機機艙。（記者吳正庭攝）

旅客拎著行李進入一旁有呼呼熱風吹過的軍機機艙。（記者吳正庭攝）

交通部航港局啟動的「雲豹號」專船晚間抵達金門水頭碼頭。（讀者提供）

交通部航港局啟動的「雲豹號」專船晚間抵達金門水頭碼頭。（讀者提供）

包括金門多年國小14名師生在內的87名旅客，已搭乘「雲豹號」專船順利抵達金門水頭港。（讀者提供）

包括金門多年國小14名師生在內的87名旅客，已搭乘「雲豹號」專船順利抵達金門水頭港。（讀者提供）

立委陳玉珍（中）早上在立法院院會與交通部民航局局長何淑萍（坐者右三）、航港局局長葉協隆（坐者右二）協調金門加班機事宜。（陳玉珍立委辦公室提供）

立委陳玉珍（中）早上在立法院院會與交通部民航局局長何淑萍（坐者右三）、航港局局長葉協隆（坐者右二）協調金門加班機事宜。（陳玉珍立委辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
金門連日濃霧打亂空中交通 航港局啟動海運備援專船疏運
2024/04/01 16:34

金門連日濃霧打亂空中交通 航港局啟動海運備援專船疏運
霧鎖金門！ 航空公司「天候不佳、暫緩報到」
2024/03/31 13:58

霧鎖金門！ 航空公司「天候不佳、暫緩報到」

永康永大路商圈夯 高質感輕豪宅當紅
北台灣今轉涼有雨 金門、澎湖注意濃霧
2024/03/26 06:38

北台灣今轉涼有雨 金門、澎湖注意濃霧
澎湖夜間起濃霧 影響2航班起降
2024/02/19 20:45

澎湖夜間起濃霧 影響2航班起降

聲寶急凍雙洗淨 6大科技全方位防護
金門縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播