助金門疏運滯留旅客 軍機支援、「雲豹」出動空海齊發

金門的天空很忙碌，兩架軍用運輸機一個升空，一個落地接續載客。（記者吳正庭攝）

2024/04/01 21:24

〔記者吳正庭／金門報導〕金門昨天濃霧罩頂，空中對外交通中斷，大批滯留金門未歸的旅客，今天一早湧入尚義機場填寫候補機位，只是僧多粥少、一位難求，經縣籍立委陳玉珍、交通部金門航空站分別協調軍機支援及加開民航機，還有航港局啟動海運專船入夜到站後，也將在明天下午2點返航繼續疏運旅客。

陳玉珍立委辦公室表示，今天一早，陳玉珍趁立法院院會與交通部民航局局長何淑萍、航港局局長葉協隆協調，順利爭取到立榮航空2架次、4航班往返台北、金門的加班機；也同時確定啟動船舶疏運計畫，安排遊覽車搭載松山機場旅客前往嘉義布袋港，再搭乘「藍鵲號」至澎湖馬公轉乘「雲豹號」至金門。

航空站統計，3月31日金門因濃霧有2691人行程受阻，全天只載走140人；今天軍機金門、台北飛3趟次，台北、金門3趟次，金門、高雄1趟次，光是軍機就從金門載走280人，加上立榮加開兩班疏運140人，原有約40架次班機，航站評估，應可適時疏解旅客「無機可乘」的壓力。

晚上8點，航港局啟動的「雲豹」疏運計畫，搭載包括多年國小14名師生在內的87名旅客，已順利抵達金門水頭港，並提供旅客搭乘轉乘巴士至各公車站；航港局中部航務中心表示，為因應明天午後可能出現天候不穩定情況，雲豹號將於明天午後2點由金門出發返回嘉義布袋港，有需要的民眾，可於中午12點前往登記。

沒有補到民航機的旅客，拎著行李搭軍機返台。（記者吳正庭攝）

軍用機場人員正引導旅客搭軍機。（記者吳正庭攝）

旅客拎著行李進入一旁有呼呼熱風吹過的軍機機艙。（記者吳正庭攝）

交通部航港局啟動的「雲豹號」專船晚間抵達金門水頭碼頭。（讀者提供）

包括金門多年國小14名師生在內的87名旅客，已搭乘「雲豹號」專船順利抵達金門水頭港。（讀者提供）

立委陳玉珍（中）早上在立法院院會與交通部民航局局長何淑萍（坐者右三）、航港局局長葉協隆（坐者右二）協調金門加班機事宜。（陳玉珍立委辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法