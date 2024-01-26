陳玉珍「提前」求援！軍機投入春節疏運 2/7到2/14台北–金門單向航線

立委陳玉珍表示，已成功爭取國防部於2/7至2/14，每天支援軍機單向台北飛金門航線。（資料照）

2024/01/26 23:37

〔記者吳正庭／金門報導〕金門籍立委陳玉珍今天表示，國防部同意於2月7日至14日期間，每天支援2架軍機、提供台北到金門單向共6個航班協助疏運金門旅台鄉親；另2月8日、13日、14日等重點時間將再持續爭取增加航班。

陳玉珍說，今年春節疏運開放第3波加班機訂位後，仍有許多鄉親反映訂不到機位返鄉過年。服務團隊製作「春節班機意願調查表」供鄉親填寫，並於24日、25日邀集交通部、國防部、金門縣政府觀光處、立榮及華信航空等單位研商如何增加今年春節疏運返鄉機位?獲致兩點共識：第1、國防部2月7至14日每天支援兩架軍機、提供台北到金門單向共6個航班協助交通部疏運調度。2月8日、2月13日、2月14日等重點時間將再持續爭取增加航班。軍機場至尚義機場接駁事宜，循往例由金門縣政府支援。第2、相關作業細節事項由民航局研議處理，1月29日再提出說明。

陳玉珍說，往年她在台北及金門航空站現場協助旅客候補機位，都是視現場聯合補位系統人數過多時，再立即協請國防部啟動軍機協助疏運。此舉可能讓鄉親在航空站苦苦等待補位，國防部有時也難以調派軍機協助。因此，今年她先致電國防部長邱國正，表達希望國防部協助金門春節疏運，邱國正承諾會全力配合。

陳玉珍說，若能事先調查出需要補足的每日運量，提前請國防部調派軍機配合，既可免除鄉親當天手忙腳亂等候補，也可讓整個春節疏運更為順暢。

陳玉珍國會辦公室表示，由於事前已調查鄉親搭機意願，並預估可能需要的疏運能量，交通部民航局對於此次事前框定運量，再商請國防部提前調派軍機支援，認為是過往執行春節疏運計畫的「創舉」，民航局也需要釐清各項執行細節，才能讓計畫順利進行。

陳玉珍說，希望透過此次提前框定運量，調度軍機加入春節疏運，而非等到當天才啟動軍機調派的方式能夠順利進行，以便作為日後固定增加春節疏運計畫的參考。

立委陳玉珍（中）表示，連日來邀集交通部、國防部、金門縣政府觀光處、立榮及華信航空等單位研商，如何增加今年春節疏運返鄉機位？（陳玉珍立委辦公室提供）

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